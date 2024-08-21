國土署：中央補助污水建設計畫534.2億　以每年13萬戶為目標推動

▲內政部國土署長吳欣修。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

內政部國土管理署21日宣布，有關審計部決算審核報告，針對雨水下水道系統建設及提升污水廠處理量能部分。國土署「污水建設計畫」推動至今邁入第6期，以每年13萬戶為目標，推動污水下水道建設及用戶接管工程，除污水接管工作，也針對水源保護區、特殊聚落發展經濟區、原民聚落之民生污水處理需求，透過多元處理方式，讓下水道建設能夠均衡發展。

國土署表示，污水建設計畫推動至今已邁入第6期，從110至115年，截至113年止中央編列534.2億元持續補助全國21縣市辦理用戶接管工程，並以每年要完成13萬戶接管為目標，促使國內污水接管普及率持續成長。

國土署表示，另審計部提及桃園市楊梅污水廠及臺中市豐原污水廠使用率待提升之意見，後續本署會協助地方持續辦理用戶接管工程，以增加污水處理量能及使用率。

國土署指出，下水道是都市進步的指標及環境永續發展的一環，在推動污水處理的過程中，真正的挑戰是在後巷接管，需要國人的互相溝通及理解，才能讓污水下水道發揮妥善處理民生污水成效，創造更適宜的居住環境及生活品質，以及落實國內水源水質保護的工作。

最後，國土署強調，除了辦理都市計畫區內的污水接管工作，針對水質水源保護區、特殊聚落發展經濟區或原民聚落之民生污水處理需求，透過多元污水處理方式，讓下水道建設的佈設能夠在城鄉、部落間均衡發展。