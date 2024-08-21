名獸醫偷吃被抓！簽「忠誠協議」每年付千萬　耍賴挨告要吐3881萬

▲3邱姓獸醫偷吃後簽「婚姻忠誠協議書」卻賴皮不付錢給妻子。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

新北市某知名邱姓獸醫因為外遇小三，和妻子簽訂「婚姻忠誠協議書」並完成公證程序，約定邱男每月應給妻子生活費用20萬元、零用金20萬元，每年給2名子女教育費各70萬，另每年再贈與2名子女各220萬元，也就是每年要花1060萬元養家，但卻未依約給付，經妻子向法院聲請給付家庭生活費，台北地方法院裁定，扣除邱男已給付部分，還應給妻子共1681萬餘元，另贈與2名子女各1100萬元，共要給付3881萬元，可抗告。

遭妻指控外遇的知名獸醫師，父親曾經當過市長，哥哥則是六都市議員，出身政治世家，更是大型動物醫院的負責人，在獸醫界頗有名氣。

妻子指控，她和邱男於2006年4月結婚，婚後邱男卻和鄒姓小三外遇，她為了家庭圓滿，和邱男簽署婚姻協議書，並完成公證，約定邱男每個月應付她生活費和零用金共40萬元，然而邱男從2020年4月2日起至2023年6月28日期間並未按時給付。

妻子指出，根據協議書，邱男每年還須付2名子女的教育費各70萬元，扣除已給付的部分，還要支付249萬元。另邱男每年需再贈與2個小孩的教育及生活費款項各220萬元，但邱男5年都未履行。妻子統計，邱男應給付她生活費、零用金、小孩教育費共1962萬餘元，另給2名子女各1100萬元。

台北地院依據協議書內容，裁定邱男扣除已給付部分，須依約給付妻子生活費693萬元、零用金740萬、教育費247萬，共1681萬餘元，另贈與2名子女各1100萬元，共3881萬元，可抗告。