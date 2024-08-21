　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名獸醫偷吃被抓！簽「忠誠協議」每年付千萬　耍賴挨告要吐3881萬

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲3邱姓獸醫偷吃後簽「婚姻忠誠協議書」卻賴皮不付錢給妻子。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

新北市某知名邱姓獸醫因為外遇小三，和妻子簽訂「婚姻忠誠協議書」並完成公證程序，約定邱男每月應給妻子生活費用20萬元、零用金20萬元，每年給2名子女教育費各70萬，另每年再贈與2名子女各220萬元，也就是每年要花1060萬元養家，但卻未依約給付，經妻子向法院聲請給付家庭生活費，台北地方法院裁定，扣除邱男已給付部分，還應給妻子共1681萬餘元，另贈與2名子女各1100萬元，共要給付3881萬元，可抗告。

遭妻指控外遇的知名獸醫師，父親曾經當過市長，哥哥則是六都市議員，出身政治世家，更是大型動物醫院的負責人，在獸醫界頗有名氣。

妻子指控，她和邱男於2006年4月結婚，婚後邱男卻和鄒姓小三外遇，她為了家庭圓滿，和邱男簽署婚姻協議書，並完成公證，約定邱男每個月應付她生活費和零用金共40萬元，然而邱男從2020年4月2日起至2023年6月28日期間並未按時給付。

妻子指出，根據協議書，邱男每年還須付2名子女的教育費各70萬元，扣除已給付的部分，還要支付249萬元。另邱男每年需再贈與2個小孩的教育及生活費款項各220萬元，但邱男5年都未履行。妻子統計，邱男應給付她生活費、零用金、小孩教育費共1962萬餘元，另給2名子女各1100萬元。

台北地院依據協議書內容，裁定邱男扣除已給付部分，須依約給付妻子生活費693萬元、零用金740萬、教育費247萬，共1681萬餘元，另贈與2名子女各1100萬元，共3881萬元，可抗告。

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

辱連千毅獄中幫「排毒」　高院判勾惡賠10萬

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

彰檢查緝綠能掃黑 赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

更多熱門

相關新聞

約2寶媽打野砲　小王喊「讓妳抽搐」被抓包

約2寶媽打野砲　小王喊「讓妳抽搐」被抓包

高雄一名人夫發現妻子和小王相約上台北打野砲，兩人訂好旅館，小王還在LINE說「我比較想讓妳抽搐」、「讓妳潮吹嗎」等語，妻子更回傳內衣性感照喊「只想誘惑你」，讓人夫憤而將小王告上法院。橋頭地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償20萬元。可上訴。

江坤俊發文！曝女病患私下對話　「等了3小時，只為聽你這句話」

江坤俊發文！曝女病患私下對話　「等了3小時，只為聽你這句話」

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

關鍵字：

偷吃婚姻協議書

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面