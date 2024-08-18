江坤俊發文！曝女病患私下對話　「等了3小時，只為聽你這句話」

▲醫江坤俊發文宣示回歸工作崗位：只要病人需要我，我會一直都在，只要你願意等我。（圖／翻攝臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

名醫江坤俊日前被爆出軌已婚護理師，當時他與妻子發表聯合聲明全盤否認指控，隨後請辭節目主持工作，出國沉澱。經過一個多月的沉寂，他於（13）日上傳新衛教影片，暗示有意重返工作崗位。今（18）日，他再度發文分享工作片段，透露仍有許多病人信賴他：「只要病人需要我，我會一直都在，只要你願意等我。」

江坤俊今天在臉書發文，提到近日在乳房超音波室中幫一位40多歲的女性進行檢查。這位女性是一名乳癌患者，已經完成治療，當天來進行定期檢查。江坤俊在掃描過程中注意到這位女性異常安靜，甚至連呼吸聲都聽不見。

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▲江坤俊1個月前請辭，最近PO新片復出。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師）

江坤俊回憶，他當時一直專注於螢幕上的影像，但後來發現這位女性似乎在憋氣。於是他停下來問她：「妳幹嘛不呼吸？」對方緊張地回應：「我很緊張。」江坤俊完成檢查後，告訴她：「看起來都沒有問題，繼續追蹤就好。」這名女性這才深深吐了一口氣，並說：「我在外面等了2-3個小時，就是為了聽你這句話，值得了。」

江坤俊在貼文中感謝這位病人的信任，並強調他會全力以赴對待每一次的治療和檢查。他也再次表示：「只要病人需要我，我會一直都在，只要你願意等我。」