溫柔老爸大集合！　台南市家庭教育中心辦理育兒講座

▲台南市家庭教育中心訂於8月3日在台南市立圖書館新總館舉辦父親節名人講座「育兒結伴向前行」，邀請李佳燕醫師，現身分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心訂於8月3日在台南市立圖書館新總館舉辦父親節名人講座「育兒結伴向前行」，邀請「還孩子做自己行動聯盟」發起人─傳家家庭醫學科診所李佳燕醫師，現身說法分享現代生活型態、家庭結構變遷及平權意識的情境下，伴侶間達成育兒和家務分工的共識，對婚姻穩固有重要助益。

本場講座事前報名相當踴躍已額滿，歡迎市民準時入場，此外將於當日上午9時50分開放未報名現場人員遞補。

黃偉哲市長表示，為積極打造幸福城市，已推動多項友善育兒政策，建立良好育兒環境，減輕市民負擔；「育兒不分男女，育嬰不分父母」，近年來新世代父親積極參與育兒，促進親子關係，也有助於母親心理健康，並穩定家庭關係。

教育局鄭新輝局長強調，透過家庭「共親職」概念，鼓勵父母成為彼此支持的重要夥伴；每年父親節雖適逢暑假，但特別製作圖卡公告周知，以感謝天下所有的父親，無私付出並呼籲子女平日應多陪伴關心家中的長輩。

李佳燕醫師表示，父親積極參與孩子照顧，有助於建立穩固的親子關係與安全感，對孩子未來與社會成員、同伴建立良好關係有正面影響。以案例分享育嬰留職停薪的經驗，提到在家當全職奶爸陪伴孩子，與孩子的溝通及情感連結成為他難忘的幸福時光。

在父親節前夕，為鼓勵男性朋友踴躍參加親職講座，全程參加者課後可獲得限量「愛的咖啡杯」1個，且特別準備88本李佳燕醫師的著作「帶孩子到這世界的初衷」及「愛的咖啡杯」，贈送給伴侶同行者。同時安排兒童電影院，讓家長及主要照顧者安心學習，並讓兒童透過電影學習簡單且重要的小道理。

南市家庭教育中心張冰嫈主任補充說明，父親參與親子互動有助於建立強有力且親密的親子關係，對孩子的自尊心、人格發展、適應力及學業表現都有深遠影響。未來將持續舉辦家庭教育課程及活動，歡迎大家追蹤台南家庭教育中心FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainanfamily)及官方LINE(@tnfamily)即可掌握最新活動訊息！