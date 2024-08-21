要3員工幹5人工作！奇瑞汽車創「345」工作策略：提升員工幸福感

▲大陸汽車品牌奇瑞。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸職場普遍存在的超時加班現象為人詬病，不只有所謂的「早上9點上班、晚上9點下班、每周工作6天」的「996」工時制，最近有車企又創造了新的「345」工作方式。大陸汽車品牌奇瑞號稱「為提高員工幸福感」，要實現「3個人幹5個人的活拿4個人的工資」，一時間引起網友熱議。

據《南方都市報》報導，近日，網上流傳一張關於奇瑞汽車《集團公司2024年7月經管會會議精神》的截圖，其中提到，奇瑞「將把加班問題落實到人事改善行動中，真正實現3個人幹5個人的活拿4個人的工資」，一時間引起網友熱議。

該截圖一出，立刻在網上「炸開了鍋」，網友們紛紛譴責奇瑞集團剝削員工。對此，奇瑞集團新聞發言人金弋波表示，網上流傳的內部刊物截圖中提到的人員效率「345」策略，是一個績效管理目標，也是早年一些公司探索管理創新的經驗，目的在於提升工作效率和品質，並不是簡單的工作量加減法和成本削減。

但這並不是奇瑞第一次被詬病加班嚴重。去年3月，奇瑞汽車股份有限公司執行副總經理、汽車工程技術研發院院長高新華在內部郵件中稱「周六是奮鬥者的正常工作日，對於行政領導們，必須是正常工作日」。事後雖然高新華多次進行解釋，但網友們並不買帳，奇瑞也被推上風口浪尖。此後9月，有網友爆料，「奇瑞讓每個人強制加班到22:00，還要寫日報，人事還每天統計加班情況。」

今年7月，同樣的事情再次發生。有認證為「奇瑞員工」的網友發文稱，奇瑞汽車內部存在強制加班行為，「896（早上8點上班，晚上9點下班，每周工作六天）」是標配，銷售前線人員更是需要「007（凌晨零時起上班至隔天0時下班，每周工作7天，即全天候工作，全年無休）」。不僅如此，該爆料人還稱，如此大強度的加班卻沒有加班費，僅僅會對加班超過3小時的員工發放10元（人民幣，下同）餐補。

奇瑞集團對此曾回應稱，關於集團「非法加班」的消息未經證實，屬於不實消息。

李勇是一名在奇瑞集團工作了數十年的老員工，他所在的部門考勤時間為上午8點半至下午5點，中午有半個小時午餐時間，「一般每天會加班3個小時左右，8點這樣可以下班。」不僅是工作日，周六日加班也是常態，尤其是近期奇瑞旗下星途星紀元ET增程Max版（頂配）上市，讓李勇的工作量有所增加，「這段時間基本上每個周六日都在加班。」

薪資方面，李勇說，工作日和周六日加班，是平常的1.5倍，公司還會發高溫補貼。按照目前的加班情況，李勇每個月到手的薪資大概是8000元。

作為今年應屆畢業生的王強則對加班有不同看法，身處焊裝車間，加班對他來說是必選項，「我只有剛進廠的前三天不需要加班，老員工偷懶，我們這些新人就只能埋頭苦幹，太累了。」王強抱怨道，在車間工作，加班是強制的，「只有人家叫你不加（班），你才能不加（班）。」因忍受不了高強度的工作，王強選擇了離開奇瑞。與他同時期進廠的同學，也接連辭職。

公開資料顯示，奇瑞集團成立於1997年，總部位於安徽蕪湖。旗下擁有多個子品牌，包括奇瑞、瑞麒、威麟、星途、捷途、開瑞以及凱翼。7月奇瑞集團在新能源廠商零售銷量排行榜上僅排名第十。