中共高層防內捲式競爭　多家車企反對出銷量週榜

▲中國車企競爭加劇，引起官方關注。（圖／CFP）



文／中央社台北3日電

中國車企近年競爭白熱化，中共政治局7月底召開會議時提到要「防止內捲式惡性競爭」後，蔚來、吉利、小鵬等多家車企高層都發文，反對另一車企理想汽車每週發布銷量榜，指這是低水準內捲，車企之間應在科技上比拚。

中共中央政治局7月30日召開會議，分析當前經濟情勢，當中提到「要強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭。」

綜合21世紀經濟報導、汽車之家等中國媒體近日報導，中國車企蔚來的品牌與傳播助理副總裁馬麟7月30日在其微博發文，指「高層定調：不要搞低平水內捲。捲週榜多多少少就有點低水平內捲的意思」，他還標註理想汽車創辦人李想，要他「收手吧」，「中國車企在當下的使命是通過研發實現技術突破，不是嗎？一起加電！」

馬麟其後再發文表示，每月各企業會發布經審計後的交付量，已能反映車企的經營情況，幫助消費者作出決定，並指週銷量榜會干擾企業正常經營。

其後浙江吉利控股集團高級副總裁楊學良也在微博發文，表示「我也反對出週榜。」之後長城汽車總裁穆峰也在微博發文，表示「堅決擁護！相比在一起內捲，長城汽車更歡迎所有秉持高質量發展的盟友，並肩同行堅守底線，一起共建中國汽車品牌。」

小鵬汽車董事長何小鵬在7月31日的小鵬汽車AI智駕技術發布會上表示，美國人在想怎麼把自動駕駛輔助技術做得更好，而中國的科技公司還在做「週銷量榜」，在想辦法賺錢，「這不是科技競爭該有的樣子。」

蔚來等車企高層反對的「週銷量榜」，是另一中國車企理想汽車每週定期發布的汽車品牌銷量榜，含中國市場新勢力品牌、中國市場新能源品牌、中國市場豪華品牌3部分的銷量。

如7月30日中午，理想汽車發布2024年第30週（7月22日至7月28日）的銷量榜，指理想汽車該週銷量達1.28萬輛，連續14週獲中國市場新勢力品牌銷量第一，蔚來排第3，小鵬排第8。

不過，據報導，理想汽車創辦人李想其後在朋友圈，分享一張有關掩耳盜鈴寓言故事的插畫，並配了一個「噓」的表情，疑似回應車企聯合抵制理想週榜的事件。

中國汽車市場近年競爭白熱化，並掀起價格戰，車企高層也不得不承認這個現實。在今年稍早舉行的重慶車展論壇上，廣汽集團董事長曾慶洪表示，行業不應過度內捲，需回歸理性，企業的目的是盈利及為社會作貢獻，「但現在廣汽也不得不裁員」。

而被指因成本超低而在內捲中勝出的比亞迪，其董事長王傳福在同一場合表示，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。市場競爭就是過剩的經濟，只有過剩才會競爭，競爭才能產生繁榮。