中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

▲18日是中元普渡，不少家戶及公司行號都舉辦普渡儀式。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中元節已經過去3天，若還沒普渡拜拜該怎麼辦？民俗專家廖大乙表示，其實農曆7月整個月都可以普渡拜拜，不過中元普渡的習俗流傳至今，坊間的普渡方式也愈來愈多，到底「該怎麼做比較好？」對此，廖大乙特別說明普渡的必備用品及擺設，也建議可增加布丁、豆腐這2樣物品，讓供品能儘量分給所有來享用的好兄弟、好姐妹。

根據《自由時報》報導，廖大乙表示，農曆7月整個月都是可以普渡的日子，而普渡首先必備的就是「面盆、清水、新的毛巾」，供好兄弟、好姐妹洗手、洗臉；至於供品的部分除了食物，還可以多準備檳榔、香菸、紅龜粿、發粿及高粱酒等等，這樣供品齊全顯得貼心，讓好兄弟、好姐妹有多種選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，廖大乙也建議在另1個供桌擺放「空心菜水」，且不加任何的油、鹽，並在桌上擺放10雙筷子及杯子，代表著「邀請十方好兄弟、好姐妹享用」。廖大乙表示，為了讓供品能儘量分給所有來享用的好兄弟、姐妹，建議可再增加布丁及豆腐，因為這類食品比較軟嫩，伸手1次只能抓取部分，沒有辦法「整碗捧去」。

最後廖大乙提醒，他發現近年來部分普渡供品是用假的道具替代，但這些像詐騙一般的道具，恐會造成好兄弟、姐妹對凡間的誤會，因此應該避免使用這些「假供品」。

延伸閱讀

▸ 離婚想看孩子被拒！25歲女網紅心碎輕生 驚傳死後裝紅棺「被冥婚」

▸ 高雄準女高中生「無預警墜樓」傷重身亡 母看同學臉書才知情…心碎將女兒送醫

▸ 瞎扯習俗規定！婆婆打電話嗆「坐月子是娘家的事」 親媽1句回擊