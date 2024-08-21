快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

▲部分地區午後出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流發展旺盛，中央氣象署今（21日）下午2時30分針對10縣市發布大雨特報，降雨持續到晚上，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、南投地區及桃園、雲林至屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲10縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今天為水氣逐漸減少的過程，不過澎湖、金門及馬祖仍有局部降雨的機率，而台灣各地恢復成晴到多雲的天氣，中午過後大台北、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部近山區的平地亦有降雨的機率，主要在北部及東北部地區雨勢較明顯，有局部較大雨勢。

溫度方面，氣象署指出，各地高溫可以來到33至36度，尤其北部及花、東局部地區高溫可達36度以上，台東地區仍有焚風發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

大雨特報

影響時間：21日下午至21日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區