台日友好再昇華！日本湯澤市贈新北板橋30盞「秋田美人燈」

▲▼ 湯澤市訪問團與板橋區公所主管互動交流 。（圖／板橋區公所提供）

記者戴上容／新北報導

日本秋田縣湯澤市佐藤一夫市長昨(20日)再度率團參訪板橋，並帶來當地傳承300年的『七夕繪燈籠祭典』30座「秋田美人燈」送給板橋，象徵台日友好再深化，連同今年5月贈送大型「秋田美人燈」將於2025年元月板橋燈會展出，帶給民眾嶄新的燈會體驗。

板橋區長陳奇正表示，非常感謝佐藤一夫市長帶團參訪板橋，同時贈予30盞「秋田美人燈」參與2025板橋燈會，將為板橋2025年慶元宵活動再增添濃厚日式風情，佐藤一夫市長也特別駐足觀看在2月23日第一次訪問板橋，在公所前共植的八重櫻花樹已枝葉繁茂，期待明年2月櫻花盛開，象徵台日友好。

佐藤一夫市長表示，此行特別拜訪板橋慈濟園區，感謝慈濟在日本今年元旦能登半島發生規模7.6強震，發動當地慈濟志工對地震受災戶與醫院員工，發送熱食並發放5171戶災害見舞金，展現台日友好，患難相扶見真情。

湯澤市位在秋田縣南端，擁有豐富的自然資源，市內隨處可見溫泉設施，每年夏季8月5日-7日舉辦的『七夕繪燈籠祭』已有300年以上的歷史，祭典期間市內大街小巷垂掛數百盞繪有浮世畫與仕女圖的燈籠，每個美女圖案都巧笑倩兮，是目前日本唯一的七夕繪燈籠祭典。歡迎板橋區的市民朋友到湯澤市觀光，感受日本東北夏夜最美的風情畫。

區長陳奇正表示，感謝佐藤一夫市長今年特別將20顆「板橋燈籠」懸掛在該市祭典會場，象徵「台日珍貴情誼」再昇華，期盼透過燈籠帶動雙向觀光旅遊，讓更多的日本民眾認識新北市板橋區，也讓更多的新北市民認識湯澤市，促進台日關係發展。