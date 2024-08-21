八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車20日南下前往恆春執行重砲射擊任務，不料上午8點多行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，撞上一旁路樹，造成7人受傷送醫。警方製作筆錄後，懷疑肇事原因是方向盤卡死，但如今車內監視器畫面流出，可見駕駛多次低頭拿東西，未注意車前狀況，實情與原先說法似乎有出入。

該輛中型戰術輪車一共載有12人，後方還拖著155榴彈砲，由32歲洪姓男子駕駛，20日清晨從高雄考潭營區出發，準備南下屏東枋山射擊訓場，為下周的重砲射擊任務做準備。不料行經枋山鄉楓港國小以南道路時，突然撞擊路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗6名乘坐的士兵擦挫傷送醫，所幸7人均無大礙。

▲陸軍八軍團戰術輪車自撞路樹，釀7人受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方製作筆錄後，初步懷疑是方向盤卡住釀禍。不過，根據最新流出的監視器畫面，洪姓駕駛開車時頻頻低頭，一直伸手去整理東西，一下拿手機一下拿物品，反覆整理擺放，儘管副駕的幹部試圖幫忙，駕駛仍執意自己整理，視線不停移開前方，不料幾秒後就出車禍。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「在忙甚麼？一整路的」、「未注視前方約4秒，很敢」、「押車官押成這樣」、「開車好好看前面是很難嗎？」、「方向盤卡死？騙人沒開過車喔」、「邊開邊撈...是在撈什麼」、「第一次看到行駛中，軍人手這麼忙的」、「真的是天兵天將，要飛高高了」。

▲輪車後方還拖著155榴彈砲。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車頭扭曲變形。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼駕駛頻頻低頭整理東西，出事前連續幾秒都沒看前方。（圖／爆料公社，下同）