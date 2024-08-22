相隔不到3公里　八軍團軍卡自撞路樹隔天又擦撞機車

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，20日行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時撞上路樹，造成7名士官兵受傷。沒想到21日晚間八軍團軍用卡車又與機車發生擦撞，導致82歲騎士受傷（無生命危險），2次事故的事發地點相距不到3公里。

▲洪姓中士20日駕駛中型戰術輪車為任務做準備，卻在途中自撞路樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

32歲洪姓中士20日駕駛中型戰術輪車，從高雄考潭營區出發，前往屏東枋山射擊訓場為重砲射擊任務做準備，沒想到卻在行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時撞上路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗的6名士兵受傷，所幸7人送醫治療後並無大礙。

警方製作筆錄時，洪姓中士聲稱是方向盤卡死，但在車內監視器畫面中，他卻多次低頭拿東西，未注意車前狀況。八軍團表示，洪姓中士當時感覺車輛出現一點問題，因此進行查看，不是在看手機，若後續確認有不安全駕駛行為，會依規定懲處。

然而，八軍團一輛軍用卡車21日晚間6時29分又發生事故，軍用卡車行經台26線6.1公里處時，與機車發生擦撞，導致82歲機車騎士頭部受傷，騎士被送往恆春南門醫院接受治療，所幸並無生命危險。而軍用卡車上的15名人員均未受傷，詳細的事故原因仍有待進一步釐清。