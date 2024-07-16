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陸軍中士酒駕被抓！一吹酒測高達0.57　崩潰痛哭「完蛋了」

▲▼陸軍中士酒駕被抓痛哭！一吹酒測高達0.57　崩潰直呼「完蛋了」。（圖／翻攝畫面）

▲陸軍中士酒駕被抓，當場痛哭直呼「完蛋了」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、柯沛辰／花蓮報導

陸軍二支部花東彈藥庫30歲呂姓中士15日上午騎車返回部隊，途中因等紅燈違規越線，被巡邏員警攔查，不料他見到警方拔腿就跑，還一度轉進巷子，但最終仍被攔截，酒測值高達0.57毫克。呂男被逮後，害怕失去工作，當場掩面痛哭，被依公共危險罪送辦。

花蓮縣吉安分局警員15日巡邏行經慈惠一街時，發現一名呂男騎車等紅燈時超越停止線，於是上前攔查，怎料呂男立即轉進小巷子，於是他尾隨追上前去。最終，員警順利攔下人，發現呂男散發濃濃酒味，立即要求吹酒測器。

▲▼陸軍中士酒駕被抓痛哭！一吹酒測高達0.57　崩潰直呼「完蛋了」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

當下警員詢問有無喝酒，呂男回答「有，昨天喝的」，但一測下去，酒測值竟高達0.57毫克，已涉及公共危險罪。呂男聞訊直呼「完蛋了」，當場掩面啜泣，還一度蹲下身來痛哭失聲。原來，呂男是現役軍人，疑似擔心酒駕被抓會丟了工作，才會情緒失控。

呂男供稱，他前一天14日休假與人聚餐喝酒，當晚9點過後就返家休息，沒想到15日上午酒還沒退，騎車返營途中被警方攔下。如今呂男因酒駕被依公共危險罪送辦，根據《東森新聞》報導，花防部表示，將依規定把呂姓中士列入汰除名單。

▲▼陸軍中士酒駕被抓痛哭！一吹酒測高達0.57　崩潰直呼「完蛋了」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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