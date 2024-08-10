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16歲正青春藝術節10、11日築夢市集X戲劇　黃偉哲鼓勵青年勇追夢

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今夏以藝術致敬青春！台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，現場除有近60個攤位的築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出，市長黃偉哲10日驚喜現身這場青春盛宴，參觀市集並與年輕學子交流，受到現場大小朋友熱烈歡迎。

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「16歲正青春藝術節」將台南做16歲的傳統禮俗轉化成當代成年禮，今年已邁入第10年，青少年以親近藝文展演的方式「轉大人」，儼然成為每年暑假的文化盛事之一。感謝台積電基金會關心國家發展，一起合辦本次活動，結合劇場表演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等系列活動，提供青少年多元的藝術體驗。

文化局指出，今年為「16歲正青春藝術節」10週年，現場民眾可在築夢市集與打卡牆合照，發佈於IG限時動態並tag「16歲正青春藝術節」IG帳號(16_young_festival)，即可於市集服務台兌換16歲10週年限定小物，每日限量100份，發完為止。

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為回饋台南藝友及歡迎市民朋友，文化中心與「木木森咖啡」、「T’win coffee咖啡云」及「良宵宵夜店」，共同合作推出期間限定飲品「橙年禮」，更有外帶美式咖啡大杯85折優惠，及至店家消費滿200元，贈送一份手工甜不辣等誘人的折扣優惠，歡迎免費加入台南藝友。

10、11日下午2時至7時，在台南文化中心園區推出近60個攤位的築夢市集，現場除有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出，更特別邀請校園進駐擺攤，如：台南高商、台南女中、聖功女中、南台科大、台南大學等校園學子加入，為現場增添青春氛圍。值得一提的是，2天的築夢市集目的為鼓勵年輕人勇敢追夢，於臉書留言可參加現場的抽獎活動「築夢基金」，活動設定累進獎金機制，每到準點就抽獎，最高獎金為現金1萬元。

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

假日廣場連續兩天從下午3時到7時也集結多項精彩表演活動，卡司陣容包括榕幫的嘻哈饒舌、水管阿民的街頭音樂、黃笙耘的特技與鼓樂、肆舞藝的雙人特技秀、Made of Funk&We Jam帶來專業街舞等，以及藝術節10週年特別企劃，邀請到新生一號劇團帶來一段爆笑青春的即興喜劇《超即青》，絕對博君大笑開懷！

除了精彩的戶外展演市集，每年暑假非看不可的青少年劇場《O》將於8月10日19時及8月11日14時，在原生劇場舉行兩場演出，千萬別錯過， 購票請洽：OPENTIX售票系統。在進劇場前，歡迎民眾沿著中心園區共同欣賞「From Zero To Infinity─扮戲10年特展」，展期自7月20日至8月11日，分別以實體展及線上展呈現10屆青少年扮戲計畫的成果，見證專屬青春的成年禮讚。

此外，台南文化中心假日廣場配合「16歲正青春藝術節」，推出限定展出的《堆鐵》。今年邀請2024台南新藝獎得主吳建興以「築夢」為題創作，透過作品分享藝術家的築夢故事。

▲台南市政府與台積電文教基金會合作辦理「16歲正青春藝術節」，10、11日在台南文化中心舉行，除有近60個攤位築夢市集，還有10組表演團隊帶來街舞、特技等精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳建興分享，《堆鐵》是透過考據黑手產業，解構車身和汽車流線設計，並帶入自身家族產業經歷，轉化為堆疊形式，希望透過《堆鐵》做為16歲成年的開始，一如在追求夢想路上，需要層層堆疊與累積，未來也由自己一手創造！除了即日起至8月18日在台南文化中心展出作品，吳建興也將遠赴日本佐渡島所參與「2024銀河芸術祭」，為國爭光！

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