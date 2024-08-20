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以軍尋獲6人質遺體　納坦雅胡：盡力讓所有人質回家「無論生死」

▲▼ 以色列20日證實，找到6名人質遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍找到6名人質遺體，上排由左至右分別是丹西格、佩利、布赫什塔夫，下排由左至右為帕普威爾、梅茨格、蒙德。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍20日透過聲明證實，以軍在加薩走廊南部汗尤尼斯展開的夜間行動，發現6名以色列人質的遺體。以色列國防軍表示，會持續調查人質死亡的原因，包括被以色列攻擊喪命的可能性。

以色列時報、美聯社報導，以軍宣稱在掌握準確情報之後，第98師部隊與以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）成員進入汗尤尼斯一條地道，找到人質遺體。

這6名人質分別是75歲丹西格（Alex Dancyg）、35歲布赫什塔夫（Yagev Buchshtav）、79歲佩利（Chaim Peri）、80歲梅茨格（Yoram Metzger）、51歲帕普威爾（Nadav Popplewell）與78歲蒙德（Avraham Munder）。

依據先前以軍的消息，丹西格、布赫什塔夫已於7月下旬證實過世，佩利、梅茨格、帕普威爾是在6月初就已確認身亡，這5人均於2024年初在汗尤尼斯（Khan Younis）遇害，死因尚待確認。至於78歲蒙德，他先前並未傳出死訊，不過依據以軍先前掌握到的消息，蒙德的健康狀況令人擔憂。

以色列總理納坦雅胡表示，以色列將會盡一切努力讓所有人質回家，無論是活著或已經身亡。據信哈瑪斯至今仍關押約100多名人質，但以色列推估，大約三分之一已身亡。

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