以色列86歲翁「滿頭血」被綁架畫面曝！　疑病重遭哈瑪斯處決

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部村莊，最新曝光的襲擊畫面顯示，有一名86歲的以色列老翁遭哈瑪斯劫走，整個人被挾持上機車後座，頭部有明顯傷痕，衣服上也有血跡。據了解，這名老翁已經因缺乏藥物治療、健康嚴重惡化，遭哈瑪斯處決。

▲以色列86歲老翁阿里耶被綁架畫面曝光。（圖／翻攝自X）



New video released from Oct 7th showing Hamas kidnapping of Aryeh Zalmanovich, 85, who was executed in Hamas captivity back in November. The crowed in Gaza is seen hitting him relentlessly.



The picture was taken by Hamas before he was executed.



May his memory be a blessing ???? pic.twitter.com/UxEGPWPE8o — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 17, 2024

根據《每日郵報》報導，現年86歲的阿里耶（Aryeh Zalmanovich）在去年10月哈瑪斯襲擊以色列南部尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區（Kibbutz）時遭綁架。從近日曝光的影片可以看到，他當時被挾持在機車後座，頭部包著繃帶有明顯傷勢，衣服上還有鮮紅血跡。

據了解，阿里耶從家中被綁走時，沒有戴眼鏡和助聽器，而哈瑪斯去年11月中旬，就曾發布一段影片指出，阿里耶的健康狀況相當危急。

當時的影片中，阿里耶躺在床上說著身體不舒服，身邊還有監視器；後續的拍攝的影片顯示，他被包裹在白色床單裡一動也不動。

尼爾奧茲屯墾區隨後證實，阿里耶已經在去年12月死亡，很有可能是因缺乏藥物治療、健康嚴重惡化，遭哈瑪斯處決。