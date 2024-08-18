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以色列86歲翁「滿頭血」被綁架畫面曝！　疑病重遭哈瑪斯處決

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部村莊，最新曝光的襲擊畫面顯示，有一名86歲的以色列老翁遭哈瑪斯劫走，整個人被挾持上機車後座，頭部有明顯傷痕，衣服上也有血跡。據了解，這名老翁已經因缺乏藥物治療、健康嚴重惡化，遭哈瑪斯處決。

▲▼以色列86歲翁「滿頭血」被綁架畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲以色列86歲老翁阿里耶被綁架畫面曝光。（圖／翻攝自X）

根據《每日郵報》報導，現年86歲的阿里耶（Aryeh Zalmanovich）在去年10月哈瑪斯襲擊以色列南部尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區（Kibbutz）時遭綁架。從近日曝光的影片可以看到，他當時被挾持在機車後座，頭部包著繃帶有明顯傷勢，衣服上還有鮮紅血跡。

據了解，阿里耶從家中被綁走時，沒有戴眼鏡和助聽器，而哈瑪斯去年11月中旬，就曾發布一段影片指出，阿里耶的健康狀況相當危急。

當時的影片中，阿里耶躺在床上說著身體不舒服，身邊還有監視器；後續的拍攝的影片顯示，他被包裹在白色床單裡一動也不動。

尼爾奧茲屯墾區隨後證實，阿里耶已經在去年12月死亡，很有可能是因缺乏藥物治療、健康嚴重惡化，遭哈瑪斯處決。

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