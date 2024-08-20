獨／來台讀大學卻下海！起底7越南妹學籍鑲金術　各校回應一次看





▲7名越南籍女大生竟利用晚上到酒店下海兼差，遭警方查獲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張君豪、陳以昇、陳韻如／台北報導

北市中山分局16日晚間在錦州街皇冠酒店查獲20名越南籍酒店妹坐檯，經查發現，其中7人竟還是拿著就學簽證來台念書的大學生，分別就讀北部3個縣市的6所學校，而這7人也因打著女大生的名號，搖身成為酒店吸客紅牌，經常被框出場、給小費。對此，其中5所學校也在今天做出回應。

據調查，這7名女大生拿著就學簽證來台，平均年齡僅20出頭，但卻利用晚間時間下海兼差，而因她們外型亮麗，打著女大生的名號，只要上班便立刻成為酒店吸客紅牌，常被框出場、給小費，且只要被框出場，平均價碼就是1小時1500元至2000元不等，若有其他酒客競爭叫檯，就必須加價加時框檯，儼然成為她們的招牌鑲金術。

對此，警方已陸續通知校方及教育部，讓教育部審核後進行裁罰，女大生將面臨3-15萬元罰鍰，若遭取消就學簽證將會被遣送回國、業者則可開罰15-75萬。另外，這其中5所學校也在今天做出回應。

A校表示，對於越南籍女學生在校外觸法行為，目前學生獎懲審議委員會已進行調查，會用最嚴格的標準去調查再做出懲處，調查期間並不會對該學生做懲處，將依校規進行教育輔導與適當處置。

B校表示，這名越南籍女學生在上學期2月底開學時，因2周內沒有繳學費註冊，已經退學。

C校表示，學校國際處目前還沒有接到警方通知，學生不一定是本校學生，或是早已退學，校方還會全面清查一次，若有進一步結果再說明。

D校表示，若警方查證屬實，學校將依相關規定辦理學生懲處，後續也會加強外籍學生輔導。

E校表示，目前為止都未接到警方或移民署通知，無法確認該案是否與本校有關。

至於某私立科大F校，至截稿為止尚未做出回應，《ETtoday新聞雲》仍在等候校方說明。

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