新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

▲蘇巧慧出席青年講座。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者皮心瑀／新北報導

2026新北市長選戰各界關注，根據TVBS最新民調顯示，有意競選的民進黨立委蘇巧慧是綠營最強戰將。蘇巧慧20日出席民進黨新北市黨部舉辦的青年講座「民主的行動研究室」時說，「責任到了我就扛」，現在比賽還沒開始，要比的是誰做好準備工作。

根據TVBS公布最新民調，若選戰呈現三腳督狀況，則40%支持李四川、32%支持蘇巧慧、10%支持黃國昌，且不管綠營派蘇巧慧還是林右昌，藍營僅李四川能勝選，而「小草」部分，僅五成願意挺自家參選人黃國昌，另有27%轉向支持李四川、15%支持蘇巧慧。

民主進步黨新北市黨部20日於板橋舉辦青年講座「民主的行動研究室」首發場，由新北市黨部主任委員蘇巧慧、立法委員吳沛憶、民進黨發言人吳崢擔任與談人，和參與者對談公共議題，以及九月立法院新會期預計涉及的各項重點法案。

有關民調，蘇巧慧受訪時說，現在的想法就是在什麼位置，就把什麼事做好，用成績爭取更多人民認同，如果時候到了，黨中央認為她是最強人選，「責任到了我就扛」，而現在比賽根本還沒開始，就需要比誰馬步紮得更穩，誰把準備工作做得更好，這才是比賽前要做的工作，也是奧運選手告訴大家的事。

蘇巧慧也談到立法院的狀況，強調立法委員的工作是讓民主進步，但這一屆的立法院卻反而讓大家看到，大家必須要努力不讓民主退步。民進黨現在就是國會少數，但不能因此而放棄，蘇巧慧也引用本次奧運羽球男雙金牌選手李洋所說，「場上的事交給我們，場下的事拜託大家」，強調如果當時青鳥行動沒有十萬人站出來，立法院可能就會在更短時間內強硬通過國會擴權法案，但因為當時有大家站出來，讓法案通過的過程變慢，因為藍白立委知道自己站不住腳。

蘇巧慧呼籲，新會期開始後，也希望大家都能站在他們身後，並把正確的資訊傳遞出去，讓更多人一起關心公共事務。

吳沛憶表示，自己也是黨工出身，甚至第一個參與的活動就是在台灣民主學院到各縣市跟各黨部合作，深知黨務推動的辛苦，也知道這段時間大家之所以站出來，都是為了挺台灣，所以這次一口答應活動邀約，也請支持者要化身為「隱形的席次」，繼續盯著立法院。

該民調訪問主題為2026新北市長可能人選民調，訪問時間自113年8月13至19日晚間18：30至22：00，調查方法採用電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本1006位20歲以上新北市民，抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，經費來源則是TVBS。