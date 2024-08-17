　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大搖大擺飆國道路肩！通緝犯開AB車被逮　再揹一條偽造文書罪

記者林東良、黃資真／台南報導

台南警方昨(16日)下午4時許在國道1號南向333.5公里處巡邏時，發現1輛轎車違規行駛路肩，經查發現駕駛薛姓男子竟是妨害自由通緝犯，除了當場予以逮捕外，另發現薛男有懸掛AB車牌情事，再揹上一條偽造文書罪遭移送。

▲▼ 台南一名通緝犯掛AB車牌上路，違規行駛國道路肩被逮。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一名通緝犯掛AB車牌上路，違規行駛國道路肩被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說明，薛男為高雄地檢署發布之妨害自由通緝犯，舉發過程中發現其所懸掛號牌資料顯示為已繳回監理站，深入勘驗車身、引擎號碼後發現其懸掛的號牌與車號不符，有偽造使用他車號牌情形。

警方再向高雄區監理所查詢確認，原號牌已於今年6月間繳回，顯然薛男的車牌屬偽造，即併通緝案依行使偽造特種文書罪移送地檢署偵辦，研判本案為購買權利車衍生之AB車牌，將另案溯源追查權利車賣家釐清。

▲▼ 台南一名通緝犯掛AB車牌上路，違規行駛國道路肩被逮。（圖／記者林東良翻攝）

此外，偽造特種文書罪最重可判1年有期徒刑，違規行為並依道路交通管理處罰條例第12條1項3、8款及第33條1項9款舉發，合計最重可處新台幣2萬7600元罰鍰，薛男車輛也當場移置保管。

警方表示，執行勤務時，對於車牌顯示之車籍資料都會加強比對其廠牌、車款、顏色是否相符，遇有可疑之處，定會嚴加查明。國道公路警察局第四公路警察大隊再次呼籲，車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，不可擅自使用偽造、變造車牌、販售或懸掛於車輛行駛，請用路人確實遵守規定，以免觸法。

▲▼ 台南一名通緝犯掛AB車牌上路，違規行駛國道路肩被逮。（圖／記者林東良翻攝）

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

車輛誤信導航受困台南東山山溝南消搶救脫困

車輛誤信導航受困台南東山山溝南消搶救脫困

1名陳姓男子於17日上午8時49分許，駕車欲前往嶺南里西勢角公車站接駁身障民眾就醫時，因原先大埔橋路中斷無法通行，陳男誤信GOOGLE MAPS地圖有路可從林安里土地公廟左邊鄉間小路繞道前往，但於途中車輛左前輪落卡在山溝旁動彈不得而受困，台南市消防局119勤務中心據報，指派消防一大隊東原分隊人車前往救援，消防人員到達現場後，利用器械協助車輛脫困，沿原路返回離開而脫困。

台南死亡車禍！女騎士遭水泥壓送車輾斃

台南死亡車禍！女騎士遭水泥壓送車輾斃

台南守護行人安全不遺餘力提升用路安全

台南守護行人安全不遺餘力提升用路安全

大貨車國道撞7車釀2死　肇逃3寶爸下場曝光

大貨車國道撞7車釀2死　肇逃3寶爸下場曝光

黃偉哲赴新加坡參加最盛大的秋季旅展力推台南

黃偉哲赴新加坡參加最盛大的秋季旅展力推台南

關鍵字：

台南通緝犯國道AB車牌

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面