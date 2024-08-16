士檢攜手犯保辦電影日與馨生家庭共慶　部長親頒發助學金暖人心

▲士林地檢署與犯保士林分會攜手，邀請馨生家庭看電影法務部長鄭銘謙親自到場關懷馨生子女，頒發助學金勉勵。

。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為守護犯罪被害人子女的未來，士林地檢署抓住暑假尾聲，與犯罪被害人保護協會士林分會聯袂於今日在西門町樂聲影城，辦理助學金頒贈典禮暨暑期親子活動，邀請了12位受贈助學金的馨生學子及其家長，共同欣賞一場精彩的卡通電影，讓孩子們在暑假尾聲與父母共度了難忘的時光。

活動由犯保士林分會主任委員林志銜幽默開場，法務部部長鄭銘謙與犯保協會董事長兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝親臨現場，關懷馨生子女並致詞勉勵。

鄭部長表示，看到孩子們的朝氣與活力，深感家長的辛勤付出，並鼓勵孩子們堅持學業，未來成為父母的驕傲；鄭部長與張檢察長分別頒發助學金給就讀小學及中學的馨生學子，送上祝福。

▼法務部鄭銘謙部長致贈感謝狀予新光鋼鐵公司簡副總經理慧菁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保士林分會長期獲得新光鋼鐵股份有限公司旗下輝容社會福利慈善基金會與新光鋼添澄慈善基金會的善款支持，資助因被害案件陷入經濟困境的馨生家庭子女，過去10年，基金會捐贈了數百萬元新台幣，幫助超過800位馨生學子，使他們能安心就學，追求夢想。

該公司簡慧菁副總經理也到場共襄盛舉，親自致贈助學金予就讀大學的馨生學子，表達期勉之意，鄭部長也回贈感謝狀，為整場活動帶來圓滿的註腳。