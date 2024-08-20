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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李孟諺下台是綠營派系內鬥？　莊瑞雄：想太多大可不必

▲莊瑞雄、林楚茵受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莊瑞雄、林楚茵受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

被視為總統賴清德「台南幫」之一的交通部長李孟諺因被爆出婚外情火速下台，引來各界猜測是否為派系鬥爭。對此，民進黨團書記長莊瑞雄20日受訪時回應，過多的聯想延伸大可不必。

李孟諺擁具有環境工程和水利、土木等專業，曾在前台北縣長蘇貞昌的邀請下，擔任水利局長，協助台北縣脫離水患，完成整治基隆河、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程，在賴清德擔任台南市長時，則接下台南市水利局長，之後接任台南市秘書長，2017年賴清德升任行政院院長，李孟諺則接下代理台南市長重擔，隨後在蘇貞昌內閣、陳建仁內閣獲延攬轉任行政院秘書長，如今在卓內閣時期當上交通部長之位，卻因為婚外情黯然下台。

面對外界指綠營內鬥，莊瑞雄回應，這是想太多，李孟諺看起來從政的過程非常努力，爆發這樣的事情大家震驚，雖是私領域，但還是很遺憾，至於過多講到內部鬥爭的話就大可不必。

至於交通部長由誰來接任，莊瑞雄說，人事就是賴清德跟行政院長卓榮泰的考量，對國家行政部門高階政務官這樣異動感到遺憾 ，但也希望交通部長去職之後趕快有適當的人選來接任。

此外，李孟諺這次的婚外情是在PTT被爆出，但持有帳號的網友卻說自己已很久沒登入，並不是他本人所發的文。民進黨立委林楚茵則回應，到底是不是境外勢力的介入，檢調了解後會有更多答案。

林楚茵也舉例，她日前出訪愛沙尼亞，愛沙尼亞過去也曾遭受過俄羅斯的網路攻擊，之後整體國家在網路防禦、網路安全上發展的是全民都有觀念，預防勝於治療，全民在網路安全上也要特別注意。

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