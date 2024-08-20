男友約會「開家裡髒舊車」還會突然熄火　她喊丟臉！1原因網挺她

▲原PO不想坐舊車約會。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，多少都會經歷摩擦過程，一名女網友表示，交往前就知道男友是開家裡的舊車，交往後才發現，不僅是舊車，還是載貨的廂型車，外表看起來髒髒舊舊，側邊還寫著店名，時不時還會熄火，本來覺得沒差，但時常在路上遇到認識的人，讓她覺得很丟臉。

女網友在Dcard發文，「男友開家裡的舊車載我讓我覺得好丟臉」，交往前就知道男友開的是家中的舊車，但交往後才發現，所謂的「舊車」與她想像中有很大的落差。外表髒髒舊舊，車門側邊還寫著店名，三不五時還會熄火，「一直在路上遇到認識的人，超丟臉。」

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女網友表示，曾婉轉提議搭乘大眾運輸約會，但男友認為公車、捷運不方便，堅持開車，由於達不到共識，於是減少約會的頻率，怎料，男友卻以為她不愛了，所以不想約會，「我要怎麼委婉跟他講，他的廂型車我真的不能接受？」

貼文曝光，有網友稱原PO是公主病，「妳就跟他說，我不想被當貨物的感覺」、「那妳不會自己買一台新車給他開嗎」、「他讓妳丟臉，那就分手，找個開好車的男友」、「有車開就不錯了，還嫌 」。

不過多數網友挺原PO，「車子不用說要開多好，但至少外觀、內飾看起來要乾淨整潔，然後熄火是常態的話也該處理一下吧」、「開那種很髒的工作車就算了，還容易熄火，根本影響其他用路人，開這種工作車約會才真是奇葩，而且原PO也說可以接受大眾運輸，又不是公主病，我自己也算半個工人也有開貨車，但下班後根本不會想開貨車」、「原PO願意坐捷運約會欸，也沒一定要人載，這樣還公主嗎」。