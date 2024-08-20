清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

▲日本清潔團隊「sukkirin」掃屋意外發現人體遺骸。（圖／翻攝「sukkirin_okataduke」）



記者張靖榕／綜合報導

日本知名清潔團隊「sukkirin」（スッキリンお片付け）近日在客戶家中清潔時，竟赫然發現一具遺體，埋藏在大量垃圾堆底下，並用毛毯包裹住。詢問屋主得知，疑似是他失蹤10年的母親，據了解屋主本人也相當震驚；清潔團隊立刻中止打掃工作並通報警方，調查是否為刑事案件。

清潔團隊「sukkirin」創立YouTube頻道，將打掃的誇張個案放上網路，許多人看了覺得新奇、有趣，也有人覺得療癒，該頻道目前累積已超過2.4萬人訂閱。

綜合日媒報導，該影片於本月9日上架，團隊於去年12月接受委託，前往一間獨棟垃圾屋，卻在2樓打掃和室時，從一個黑色垃圾袋裡赫然抽出一根疑似是腳骨的骨頭，隊員問了一句，「是人骨？」隨即嚇得將骨頭放下。沿著黑色垃圾袋往上還裹著一大件厚重毛毯，隊員拉扯一番，起初以為可能只是模型，隨後懷疑實際包裹著完整的是一具人體骨骸，嚇得趕緊後退並通知委託人。





委託人是一名介於20歲至30歲間的男性，他說母親在10年前失蹤，父親也於2年半前去世，姐姐則因為工作關係搬出去，只剩他一人住在家裡。這次委託清潔團隊來，是因為要搬家，希望將不需要的東西通通回收掉。

委託人得知後也相當奇怪，表示很有可能是自己失蹤10年的母親，他的反應非常震驚，而且一度說不出話來，看起來似乎非常困惑。清潔團隊表示，「在委託人意識到那具人體骨骸就是自己的母親時，明顯感到震驚。」

委託人回憶10年前，表示當時父母關係並不和睦，自己和母親也不親近，母親經常會出門好幾天才會來，即便回來也和家人沒什麼對話，而是一直待在那間和室裡。他的父母本來就不善於打掃，他從小到大就住在這樣的環境裡，也似乎因為家裡雜亂不堪，他才沒發現原來與自己疏遠的母親，早已在和室中過世、腐化，最終成為一具白骨。

清潔團隊緊急終止任務，並通知警方到場協助，由警方在現場採集證物並進行搜查，調查是否可能為刑事案件。目前「sukkirin」該支影片已關閉公開權限，部分片段只能在Instagram的團隊官方帳號上看到。