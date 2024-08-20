　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爸離婚淪街友「月討2萬養到掛」　兒薪水全乾結局翻盤

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）年近70歲，與第二任配偶離婚之後淪為街友，他在去年12月間提告，要求兒子每個月支付2萬745元的扶養費，直到他死亡。但阿祥自兒子出生到成年，都沒有盡到為人父的責任，加上他要求的金額幾乎榨乾兒子的薪水，最終被台南地院法官裁定駁回。

▲▼街友,遊民,無家可歸,流浪漢。（圖／記者謝盛帆攝）

▲阿祥離婚之後淪為街友。（示意圖／記者謝盛帆攝，與本案當事人無關。）

阿祥在判決書中主張，自己年近70歲高齡，現為街友，居無定所，很難再找到工作維生，名下也沒有財產可以使用，他與第一任配偶所生的兒子已經離世，因此決定向與第二任配偶（已離婚）所生的兒子提告，要求對方支付每個月2萬745元的扶養費，直到他死亡。

阿祥的兒子則表示，他工作不穩定，平均月收入僅2萬多元，還有自己的家庭要養，實在無力負擔父親的扶養費，況且父親長年遊手好閒，在他還小的時候，就未曾盡到扶養義務，所以他想請求法官免除對父親的扶養義務。

台南地院法官調閱相關稅務資料，阿祥確實沒有所得，名下也沒有財產，的確陷入無法維持生活的困境，依法兒子應對他負起扶養義務。

然而，法官接著指出，阿祥自兒子出生到成年以前，也的確都沒有盡到扶養義務，且情節重大，如今若要求兒子負起責任，顯然有失公平，最終裁定免除兒子對父親的扶養義務，並駁回阿祥的告訴，全案仍可抗告。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

泰國貓趴車頂休息完美隱身　駕駛下車檢查逮到「偷渡客」

相關新聞

台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

國民法官法自2023年實施以來，台南轄區已有200多人次參與過選任程序，並產出34位國民法官及備位國民法官，日前台南地院2023年度國審重訴字第1號、2023年度國審訴字第3號案件已告終結，台南地院特於19日舉辦今年度第2場「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，敞開大門迎接國民法官回院對談。

離家2年房間多2把槍　台南男獲無罪

離家2年房間多2把槍　台南男獲無罪

不想收假P圖騙得流感　阿兵哥要關半年

不想收假P圖騙得流感　阿兵哥要關半年

沒走斑馬線被警攔　他拿出2小包GG了

沒走斑馬線被警攔　他拿出2小包GG了

騎士毒駕　「直線行走合格」獲判無罪

騎士毒駕　「直線行走合格」獲判無罪

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面