爸離婚淪街友「月討2萬養到掛」　兒薪水全乾結局翻盤

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）年近70歲，與第二任配偶離婚之後淪為街友，他在去年12月間提告，要求兒子每個月支付2萬745元的扶養費，直到他死亡。但阿祥自兒子出生到成年，都沒有盡到為人父的責任，加上他要求的金額幾乎榨乾兒子的薪水，最終被台南地院法官裁定駁回。

▲阿祥離婚之後淪為街友。（示意圖／記者謝盛帆攝，與本案當事人無關。）

阿祥在判決書中主張，自己年近70歲高齡，現為街友，居無定所，很難再找到工作維生，名下也沒有財產可以使用，他與第一任配偶所生的兒子已經離世，因此決定向與第二任配偶（已離婚）所生的兒子提告，要求對方支付每個月2萬745元的扶養費，直到他死亡。

阿祥的兒子則表示，他工作不穩定，平均月收入僅2萬多元，還有自己的家庭要養，實在無力負擔父親的扶養費，況且父親長年遊手好閒，在他還小的時候，就未曾盡到扶養義務，所以他想請求法官免除對父親的扶養義務。

台南地院法官調閱相關稅務資料，阿祥確實沒有所得，名下也沒有財產，的確陷入無法維持生活的困境，依法兒子應對他負起扶養義務。

然而，法官接著指出，阿祥自兒子出生到成年以前，也的確都沒有盡到扶養義務，且情節重大，如今若要求兒子負起責任，顯然有失公平，最終裁定免除兒子對父親的扶養義務，並駁回阿祥的告訴，全案仍可抗告。