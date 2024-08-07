過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子去年12月間花費5萬5000元購買2包毒品，隔日外出時，他過馬路沒走行人穿越道被警察攔查，竟主動交出2包毒品，自行承認持有毒品。台南地院法官日前審理此案，並依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲林男過馬路沒走行人穿越道。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

判決書中記載，林男明知愷他命（或稱K他命）屬於《毒品危害防制條例》第2條第2項第3款之第三級毒品，仍在去年12月間於高雄市某舞廳包廂，花費5萬5000元向不知名男子購買2包愷他命。

隔日晚間7時許，林男外出時因為過馬路沒走行人穿越道，被警察攔查，他竟主動交出帶在身上的2包愷他命。警方送驗之後，確認這2包愷他命合計純質淨重達57.425公克（55.976公克＋1.449公克＝57.425公克）。

台南地院法官認為，林男在警察發覺他持有毒品之前，主動將2包愷他命交出來，符合自首要件，可依《刑法》第62條前段規定減刑，考量到他犯後坦承犯行、過去沒有前科、家庭經濟狀況不佳等因素，最終依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。