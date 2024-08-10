離家2年房間突多出2把槍　台南男1關鍵自救獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與家人關係不睦，已經2年多沒有回家，沒想到家人卻在他的房間找到2把具殺傷力的手槍和52發子彈，因而挨告。台南地院法官檢視阿強自拍的離家前最後一次進入房間影片，再比對警方辦案時拍攝的房間照片，發現有3處不同之處，最終因證據不足，裁定阿強無罪。

▲阿強否認持有手槍和子彈。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方認為，阿強透過不詳方式取得2把具殺傷力的手槍和52發子彈，並將槍彈用襪子包裹，放入束口袋再藏於房間的衣櫥內，後來他受限於保護令離開家裡，家人去年6月間為了拿取物品和檢查牆壁滲水問題，爬窗進入阿強的房間，進而發現藏在衣櫥裡的槍彈，當下立刻報警處理。

而被指控違反槍砲彈藥刀械管制條例的阿強則辯稱，那些槍彈不是他的，他已經很久沒有回家，房間的門鎖也換掉了，他就算想進去也進不去，更何況還有保護令限制。阿強的律師也表示，房間內的擺設明顯與阿強離開前有所不同，如果這些槍彈真的是他的，離開時應該會一起帶走，槍彈上也並未驗出他的指紋。

台南地院法官檢視阿強母親、兄長的證詞，發現家人雖然都認為槍彈是阿強所有，但也都沒有親眼見過阿強持有這些槍彈。法官進一步比對阿強離家前最後一次進入房間的影片，和警方辦案時拍攝的房間照片，發現桌子、電扇、桌上物品的擺設均有明顯不同。

法官表示，從影像勘驗及照片比對結果可以合理懷疑，在阿強離家到槍彈被發現的這2年多期間內，應該另有他人進出並移動房間中的物品，檢方僅依據證人證詞就推論槍彈必是阿強所有，顯然有疑義，最終因證據不足，裁定阿強無罪，全案仍可上訴。