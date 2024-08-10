　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離家2年房間突多出2把槍　台南男1關鍵自救獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與家人關係不睦，已經2年多沒有回家，沒想到家人卻在他的房間找到2把具殺傷力的手槍和52發子彈，因而挨告。台南地院法官檢視阿強自拍的離家前最後一次進入房間影片，再比對警方辦案時拍攝的房間照片，發現有3處不同之處，最終因證據不足，裁定阿強無罪。

▲▼ 槍。（圖／CFP）

▲阿強否認持有手槍和子彈。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方認為，阿強透過不詳方式取得2把具殺傷力的手槍和52發子彈，並將槍彈用襪子包裹，放入束口袋再藏於房間的衣櫥內，後來他受限於保護令離開家裡，家人去年6月間為了拿取物品和檢查牆壁滲水問題，爬窗進入阿強的房間，進而發現藏在衣櫥裡的槍彈，當下立刻報警處理。

而被指控違反槍砲彈藥刀械管制條例的阿強則辯稱，那些槍彈不是他的，他已經很久沒有回家，房間的門鎖也換掉了，他就算想進去也進不去，更何況還有保護令限制。阿強的律師也表示，房間內的擺設明顯與阿強離開前有所不同，如果這些槍彈真的是他的，離開時應該會一起帶走，槍彈上也並未驗出他的指紋。

台南地院法官檢視阿強母親、兄長的證詞，發現家人雖然都認為槍彈是阿強所有，但也都沒有親眼見過阿強持有這些槍彈。法官進一步比對阿強離家前最後一次進入房間的影片，和警方辦案時拍攝的房間照片，發現桌子、電扇、桌上物品的擺設均有明顯不同。

法官表示，從影像勘驗及照片比對結果可以合理懷疑，在阿強離家到槍彈被發現的這2年多期間內，應該另有他人進出並移動房間中的物品，檢方僅依據證人證詞就推論槍彈必是阿強所有，顯然有疑義，最終因證據不足，裁定阿強無罪，全案仍可上訴。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷爭金！　國際奧會主席再挺：她是女性有權參賽
克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手
王昶唱〈告白氣球〉還拍MV！　開口秒變災難現場
全紅嬋在台灣超紅！他納悶：是啥原因　網曝關鍵
羅時豐侄子「粗口回應」78萬YT影片下架！　照片亮點被遮蔽
20偷渡客擠「糞坑密艙」缺氧求救　大量瓶裝水露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離家2年房間突多出2把槍　台南男1關鍵自救獲無罪

20偷渡客擠3坪「糞坑密艙」缺氧喊救命　大量瓶裝水露餡

知名餐飲大亨偷吃！「女兒撞見擁新妹抱嬰」惱羞開打...正宮崩潰了

才要升五年級...南投10歲男童溺斃　家屬領遺體悲傷處理後事

快訊／北市騎士慘死！貨車撞保時捷　他被夾在中間

酒毒雙效幻想遭迫害　板模工一刀砍死聊天訪客判囚14年定讞

快訊／北市貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生命跡象送醫

輸球不爽爆衝突「險加碼拳擊賽」！高雄2籃球員被帶回警局

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」　裝監視器蒐證反被判刑

讚調查局打詐破跨境機房　卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

王齊麟「高調的是我」護愛陳詩媛　喊話：不要欺負她啦...曝求婚進度

當作最後一屆 #奧運 在舉！#郭婞淳：謝謝自己沒放棄

離家2年房間突多出2把槍　台南男1關鍵自救獲無罪

20偷渡客擠3坪「糞坑密艙」缺氧喊救命　大量瓶裝水露餡

知名餐飲大亨偷吃！「女兒撞見擁新妹抱嬰」惱羞開打...正宮崩潰了

才要升五年級...南投10歲男童溺斃　家屬領遺體悲傷處理後事

快訊／北市騎士慘死！貨車撞保時捷　他被夾在中間

酒毒雙效幻想遭迫害　板模工一刀砍死聊天訪客判囚14年定讞

快訊／北市貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生命跡象送醫

輸球不爽爆衝突「險加碼拳擊賽」！高雄2籃球員被帶回警局

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」　裝監視器蒐證反被判刑

讚調查局打詐破跨境機房　卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

十年一遇！今晚七夕迎「月掩角宿一」天象　天文館線上直播

陳思羽跟林昀儒玩跳棋培養默契　想跟麟洋配一樣對罵但罵不起來

【周焦點】國產新休旅進攻80萬級距　進口休旅大降36.9萬　改款Kuga曝光

為什麼近年幼兒園虐待性侵事件，媒體都不敢報？

林郁婷爭金！　國際奧會主席重申：她是女性有權參賽

離家2年房間突多出2把槍　台南男1關鍵自救獲無罪

超車川普！賀錦麗大逆轉　最新賭盤：勝選率逼近5成

羅時豐侄子「粗口回應」78萬YT影片下架！　照片亮點被遮蔽

4壞習慣成大腸癌危險因子　中藥4輔助治療「排除腸道淤積」

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正牌二店進軍新崛江愛迪達

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

社會熱門新聞

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生跡

即／北市某國小怪手墜4樓！駕駛身亡

直擊八仙樂園鬼月廢墟　資深員工曝陰森實況

南投男童溺斃　家屬悲傷處理後事

20偷渡客擠糞坑密艙喊救命　1關鍵露餡

地板突破裂！2怪手4F墜1F　駕駛受困無呼吸心跳

輸球不爽險變拳賽！高雄2球員被警帶回

卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

遊客10層樓高墜海亡　奮進號海上搜救畫面曝　

休旅車逆闖紅燈　民眾檢舉失敗原因曝

板模工一刀砍死聊天訪客　判囚14年

更多熱門

相關新聞

不想收假P圖騙得流感　阿兵哥要關半年

不想收假P圖騙得流感　阿兵哥要關半年

阿兵哥小銘（化名）去年1月間休假2日，因為不想返回營區，竟向輔導長謊稱得了A型流感，還P圖變造診所診斷證明書，但被輔導長識破。台南地院法官日前審理此案，並依意圖免除職役詐偽未遂罪，判處小銘有期徒刑6個月。

沒走斑馬線被警攔　他拿出2小包GG了

沒走斑馬線被警攔　他拿出2小包GG了

騎士毒駕　「直線行走合格」獲判無罪

騎士毒駕　「直線行走合格」獲判無罪

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

綠燈沒馬上起步被叭　騎士反擊挨罰5千

綠燈沒馬上起步被叭　騎士反擊挨罰5千

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

七夕情人節「不宜行房」！　7大禁忌不要犯

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區曝

40歲沒爸媽、朋友…她驚見誤一生初戀男友當總經理

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面