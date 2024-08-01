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社會 社會焦點 保障人權

騎士驗尿認證毒駕　「直線行走合格」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿傑（化名）去年8月間騎車被警方攔查，經採尿送驗，測得甲基安非他命與安非他命濃度分別達543ng/mL、174ng/mL，涉嫌毒駕。不過，由於阿傑被查獲後，直線行走、平衡、畫同心圓等測試結果皆合格，現有證據無法證明當時他已經達到不能安全駕駛的程度，日前台南地院法官裁定阿傑無罪。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿傑被抓包毒駕，但因為證據不足，最終獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿傑去年8月21日在家中吸食第二級毒品甲基安非他命，2天之後騎車外出，因行駛過程中車身搖晃被警方攔查，同日採尿送驗，測得甲基安非他命與安非他命濃度分別達543ng/mL、174ng/mL，涉犯修正前《刑法》第185條之3第1項第3款之服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，因而將他起訴。

不過，台南地院法官認為，修正前《刑法》第185條之3第1項第3款，是指「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」，和酒駕不同的是，駕駛人是否達到不能安全駕駛的程度，並無具體數值可以認定，所以需要證據加以證明，不能單憑阿傑有吸毒或尿液中驗出毒品濃度，就作為認定標準。

法官指出，阿傑被警方認定「步行時左右搖晃、腳步不穩」，但勘驗測試錄影光碟之後發現，他在做測試時動作都很流暢、沒有停頓，直線行走、平衡、畫同心圓等測試結果均為合格。

法官表示，檢方所舉的證據，僅能證明阿傑曾吸毒、體內仍有殘留毒品濃度，但無法證明在事發當天，他騎車時的狀態是否已經達到不能安全駕駛的程度，由於不能證明他有犯罪，最終依法諭知無罪，全案仍可上訴。

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