一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

▲微風信義盛事「蒙地卡羅之夜」將於8/23登場。（圖／微風信義提供，下同）

消費中心／綜合報導

每年一度的微風信義盛事「蒙地卡羅之夜」將於8/23登場，今年的信義之夜以異國風情為主題，營造出令人屏息的尊榮封館體驗，這次的紅毯更是星光熠熠，閃耀著奧運金牌的光芒，邀請到奧運金牌得主羽球男雙組合的李洋、奧運金牌拳擊手林郁婷擔任紅毯嘉賓，同時還邀請韓國男子團體「HIGHLIGHT」隊長尹斗俊出席限量特別專場，為了迎合這場金光閃閃的盛會，各大品牌也紛紛推出獨家、首賣限量精品，將為高端消費者呈現一場前所未有的奢華盛宴！

▲韓國男子團體「HIGHLIGHT」隊長尹斗俊出席限量特別專場。

想一睹蒙地卡羅的華麗風采就在微風信義！精彩豐富的設計將奢華及名車名流齊聚的傳奇城市搬到微風信義，賓客們徜徉其中，盡情沉醉於高級時尚的極致體驗。各大頂級品牌更是傾力獻禮，為盛會錦上添花，其中最吸睛的包括國際精品VALENTINO限量推出獨家VLogo托特包、眾多明星青睞的BALENCIAGA帶來獨家BEL AIR MEDIUM CARRY ALL白色中型手提肩背包，TASAKI 則推出全台獨家首賣balance signature diamonds pave 珍珠串鍊，搶先擁有頂級精品讓賓客直接感受到頂級品牌的魅力，沈浸在蒙地卡羅的獨特魅力中！

▲VALENTINO限量推出獨家VLogo托特包。

▲BALENCIAGA帶來獨家BEL AIR MEDIUM CARRY ALL白色中型手提肩背包。

這次的「蒙地卡羅之夜」為大家帶來的不只是購物饗宴，全館還有各式驚喜特別活動，就像置身於上流賭場享受視聽饗宴，憑著入場邀函以及限定金額的發票即可參加不同活動，當晚有孫麥傑的DJ Show、R&B歌手的表演、精彩的魔術秀、皇家舞蹈表演助興，憑當日入場票券能換一杯的香檳吧和12星座調酒，也能兌換Le Walthert刨花乾酪及體驗Urban Gathers 360環繞攝影一次。

另外，Venchi與Wunique Pâtisserie 吳一無二準備了精緻的甜點，更是現場必敗的精品美食，當晚還有塔羅占卜和似顏繪等活動，名額有限記得提早預約，另一個重頭戲之一，也是今年微風信義蒙地卡羅之夜的核心亮點，便是各種皇家娛樂遊戲，包括命運輪盤、幸運拉霸機和俄羅斯輪盤，遊戲贏家有機會贏得微風積點禮遇會員點數50萬點、CELINE TRIOMPHE標誌印花小號翻蓋錢包（價值23,000元）或「FENDI超迷你款式Fendigraphy」（價值42,800元）等大獎，翻轉命運的時刻等你來贏取！

▲命運輪盤、幸運拉霸機和俄羅斯輪盤等皇家娛樂遊戲等你來贏大獎！

來到信義之夜不能錯過最潮的時尚打卡點以及親眼目睹巨星風采，邊品Moet香檳酒邊與千萬跑車麥拉倫拍照，沉醉於跑車奢華魅力中，晚上8點能在微風信義4樓戶外花園專場活動上賞男神尹斗俊，要注意此特邀專場活動入場須憑微風提供之專場活動專屬票證為準，欲知更多活動詳情，請密切關注微風信義的Facebook和BreezeCenter的Instagram，隨時掌握最新動態，捕捉每一個精彩瞬間。

欲知更多活動詳情►https://explore.breeze.com.tw/Article/369