快訊／新北女不明原因墜3樓露臺　頭顱凹陷無生命跡象

▲新北市新莊一名女子從高處墜落，倒臥在3樓露台命危送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陳以昇、陸運陞／新北報導
新北市新莊區昌隆街今天（19日）傍晚6時許，民眾報案指稱，有一名年約40歲女子從不明高處墜落3樓露台；警消獲報抵達，將女子救下後，發現女子頭顱凹陷、四肢骨折，已無生命徵象，立即由救護車送往部立台北醫院急救，目前警方已將現場封鎖，釐清女子身分進一步調查墜落原因。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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新北市新莊區昌隆街今天（19日）傍晚6時許，民眾報案指稱，有一名年約40歲女子從不明高處墜落3樓露台；警消獲報抵達，將女子救下後，發現女子頭顱凹陷、四肢骨折，已無生命徵象，立即由救護車送往部立台北醫院急救，目前警方已將現場封鎖，釐清女子身分進一步調查墜落原因。
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