垃圾之亂！員林市清潔隊員遭民眾跳上車追打　父子3人挨告

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自7月1日起加強嚴格實施垃圾分類措施，繼日前溪湖清潔隊員因遭民眾辱罵「三字經」後憤而提告， (17) 日又發生員林市清潔隊發現有社區連日排出大量保麗龍，向民眾建議延後回收，未料引起曹姓民眾父子3人持棍棒毆打，市長游振雄強力譴責暴力行為，今 (19)日正式向3人提告，以維護公權力。

▲員林市清潔隊向曹姓父子3人提告。（圖／民眾提供，以下同）

公所今天上午發出聲明指出，這起衝突發生在17日下午2點多，楊姓清潔隊員在中東里山腳路執行收運垃圾勤務時，發現該社區連日排出大量保麗龍，恐導致回收物量大增，便與社區管理員協商，建議將保麗龍的丟棄時間延後至隔日，以緩解回收車的載運壓力，未料一名婦人突然將保麗龍砸向楊姓清潔隊員，楊姓隊員被嚇了一跳，詢問婦人「為何要丟」，雙方進而發生口角衝突。

此時婦人的2名曹姓兒子與丈夫見狀，認為受到辱罵，氣得持棍棒、鐵椅等物品衝上回收車，毆打楊男，導致其頭部全身多處擦挫傷，曹男等人毆打後還繼續開車追趕攔下回收車，隨後從後車廂取出棒球棍，還從路旁拿鐵椅，要求楊姓隊員下車理論，最終清潔隊員報警，曹男才悻悻然離去。

今天婦人還原當時狀況，她說當時都已經倒完垃圾，她手拿一大片及兒子拿一小片保麗龍，清潔隊員說「明天再收」，於是她就將小片保麗龍隨手丟入回收車內，未料隊員竟朝她一直大聲怒罵「你一直丟、丟到我了」，兒子從遠處聽到就跑到垃圾車後車斗，問「他在罵啥毀」、「老人家又沒做甚麼，你為何一直罵她」。

婦人說，後來兒子不忍心媽媽被罵，於是向前攔車，要對方「向媽媽說對不起」，直指隊員當下態度口氣也不好，才會衍生紛爭。

今天楊姓清潔隊員持驗傷單前往警局作筆錄，對曹姓父子提告，不多做說明，而其他清潔隊員紛紛私下表示，民眾若認為隊員態度不佳，可以循其他管道申訴，其實沒有必要持棍棒或鐵椅朝人攻擊。

針對此暴力事件，市長與市公所團隊強烈譴責，表示清潔隊員在執行公務時，應得到民眾的理解與尊重，而公所將全力支持受害的楊姓隊員，並已決定提告，捍衛公權力不受挑戰。公所同時呼籲社會大眾，理性面對環保政策，共同維護社區環境的整潔與和諧。