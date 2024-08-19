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社會 社會焦點 保障人權

私刑狠虐男女囚禁2月！菸蒂燙、淋熱水、剃毛　惡劣夫妻下場曝光

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲胡姓夫妻夥同劉姓夫妻對2名男女拘禁施虐。（示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對胡姓夫妻夥同劉姓夫妻(通緝中)，對2名中度智能障礙的男女拘禁私刑超過2個月，凌虐手段殘忍不堪，不僅洗劫變賣財物，還對2人施以棒刑、澆淋熱水、燙菸蒂、剃毛等等酷刑，還脅迫2人假結婚。2名被害者最後趁幫忙買菸時報警，全案才曝光。彰化地方法院審理後，依私行拘禁、凌虐、侵占、使公務員登載不實等4罪，將胡姓夫妻判刑。

判決書指出，胡、呂夫妻收留4名中度智能障礙人士，包括被害男女及曾男、張男，夫妻倆於2023年大甲媽祖遶境到彰化市時結識了劉、許夫妻，總共8人同住於胡男家中。

胡、呂、劉、張等4人，明知道被害男女為中度智能障礙人士，竟於2023年4月22日起至2023年6月19日止，在長達2個月的時間內，對被害男女施以酷刑、私刑拘禁，不僅以非制式空氣槍、球棒等物毆打被害男女，還以熱水澆燙，甚至脅迫張男用菸蒂去燙被害男女。

除此之外，許女更用剃刀將被害男女的眉毛、頭髮剃光，導致被害男女受有臉、四肢多處擦挫傷、雙側肩部及右側膝蓋二度燙傷等傷勢，劉、許夫妻接著指示，胡男用童軍繩綑綁2人，並商議由劉夜間看守，防止被害男女偷跑。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲胡姓夫妻夥同劉姓夫妻對2名弱勢男女拘禁施虐。（示意圖／取自Pixabay）

劉、許向胡、呂提議扣留被害男女身分證、手機等物件資料，再將手機以1千多元的金額變賣，並盜領2人帳戶內的錢，贓款由4人平分，但4人因擔心被害男女與他人離開，竟強迫2人「如果不配合辦理結婚登記，將找人修理」，2人只得照做，直到趁著幫胡男買菸時，才報警處理。

法院認為，胡姓夫妻明知被害人是中度智能障礙人士，竟與劉姓夫妻持凶器傷害凌虐被害人，並私行拘禁，導致對方受傷、行動自由受有限制；又脅迫被害人辦理登記結婚，再盜領存款變賣手機，雖然2人坦承犯行，但尚未與被害人達成調解。

彰化地方法院最後依照犯三人以上共同攜帶兇器對精神障礙之人施以凌虐、私行拘禁七日以上罪，分別判處胡男、呂女有期徒刑2年、1年8月。

彰化地院另依照共同侵占罪，判胡、呂2人有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；依照2個共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，判兩人有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；再依照共同犯使公務員登載不實文書罪判2人有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。得易科罰金部分，2人應執行有期徒刑均為8月，可上訴。

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