撞擊畫面曝！新北貴婦開 Jaguar豪車失控狂衝　連撞26汽機車

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（19日）上午8時許，如意街發生一起汽車失控擦撞路旁汽、機車事故。當時駕駛Jaguar豪車的女子，沿著如意街行駛，車輛突然失控，導致路旁25台機車及一輛多元計程車遭到波及。警消獲報，查看肇事女子有輕微擦、挫傷，先由救護車送往醫院治療，後續由警方釐清肇事原因。

▲陳婦開車突然失控暴衝，連撞25台機車及多元計程車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛銀灰色轎車的74歲陳姓女子，今早開車行經新北市新店區如意街126號前，所駕駛的轎車突然失控，陳女緊抓汽車方向盤往右，擦撞停放在路邊停車格內的機車，並持續往前衝，直到撞上前方的多元計程車後側才停下，所幸計程車內並乘客，未造成其他人員受傷。

▲救護車將輕傷的陳婦送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，查看心有餘悸的陳女，發現僅有輕微擦挫傷，由救護車送醫治療。警方對陳女進行酒測，未發現有酒駕情況，並且持照正常。陳女表示，車開到一半突然車輛暴衝，才會引發該起事故。警方目前已通知其他受損機車車主，並待陳女出院後製作筆錄，進一步釐清真正發生事故原因。

▲陳婦表示，開車到一半汽車突然失控暴衝。（圖／記者陸運陞翻攝）