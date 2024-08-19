出土50年首次展出！2千多年前「史上最輕薄衣物」　只有48克

▲辛追夫人的曲裾式素紗單衣首次展出。（圖／翻攝自湖南交通頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

馬王堆漢墓位於大陸湖南省長沙市，包含西漢時期長沙國丞相利蒼、妻子辛追以及兒子利豨或兄弟3座墓葬，考古團隊在一號墓中出土了2件「素紗單衣」，是迄今為止最輕薄的絲織衣物，因此曾被譽為「世界上最難仿製的衣物」。

至今已經2000多歲的西漢女屍「辛追」（西元前217年－前168年），於1972年出土時，不僅關節可以活動，連血管也清楚可見，宛如剛下葬的屍身，因此又有「東方睡美人」之稱。

今年是長沙馬王堆漢墓考古發掘50周年，湖南博物院特別推出「彼美人兮——兩漢羅馬時期女性文物展」。其中一件展品‍辛追夫人的曲裾式素紗單衣引起了網友的疑惑，「這件衣服不是被盜、被毀了嗎？」、「是真品嗎？還是複製品？‍‍‍」。

對此，湖南博物院闢謠，「曲裾式素紗單衣從未被盜，一直都在文物庫房精心保存。」據悉，這是曲裾式素紗單衣自出土以來的首次展出，之所以「藏」得這麼深，據《央視新聞》報導，是因為它出土時稍有殘破，因此一直都在庫房精心保存，此次展覽才把它「請」出來與觀眾見面。

▲直裾式素紗單衣曾被盜。（圖／翻攝自湖南日報）

據陸媒報導，辛追夫人有兩件素紗單衣‍‍‍，一件直裾式素紗單衣，49克‍，平時在馬王堆漢墓陳列展中展出。據馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任、研究館員喻燕姣表示，「被盜的是直裾式素紗單衣，追回後一直在展出。曲裾式素紗單衣完好保存在庫房。」

不過，此次展出的曲裾式素紗單衣，重量才48克，更輕更大，此前一直保存在庫房。官方表示，曲裾式素紗單衣此次亮相，是為了紀念馬王堆漢墓考古發掘50周年，並向公眾澄清謠言‍。

據湖南博物院透露，目前馬王堆漢墓整理出的文物總量超2.6萬件。

▼曲裾式素紗單衣首次展出。（圖／翻攝自湖南日報）