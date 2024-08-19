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烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯的通訊社報導，總統普丁今天抵達亞塞拜然首都巴庫，展開為期兩天國是訪問。

法新社報導，俄羅斯電視台播出普丁（Vladimir Putin）專機今晚抵達巴庫的畫面。

這個高加索國家不僅是莫斯科的密切夥伴，也是西方國家主要能源供應國。普丁此行同時，烏克蘭正對俄羅斯領土展開史無前例的跨境軍事攻勢。

克里姆林宮指出，普丁預定就雙邊關係和「國際及區域問題」，與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）展開會談。

俄羅斯新聞社（Ria Novosti）報導，兩位領導人將會簽署聯合文件，並將對媒體發表聲明。

普丁明天將赴阿利耶夫父親蓋達爾．阿利耶夫（Heydar Aliyev）陵墓獻花圈致敬。蓋達爾．阿利耶夫於1993年至2003年間擔任總統。

克宮稍早曾表示，兩人還將就「解決亞塞拜然和亞美尼亞（衝突）有關問題」進行商討。

亞塞拜然去年9月奪回遭到亞美尼亞分離主義分子掌控30年的一個多山的飛地。

亞美尼亞指控俄羅斯在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）衝突中沒有予以充分支持，自此尋求深化對西方國家的關係，尤其是美國，這令將「雙亞」當作勢力範圍的莫斯科非常不滿。

普丁上次到訪亞塞拜然是在2018年9月。

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