民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

▲黃國昌說明代表民眾黨團訪美參與民主黨黨代表大會之事宜。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金風暴，柯18日宣布4項黨務改革措施，並要求時任競選總幹事黃珊珊每天召開記者會，對外說明查帳進度；但因為民眾黨另一位政治明星、立委黃國昌將於18日訪美，被媒體解讀是避風頭，而黃國昌則回應，這麼大的外交行程，不是短短幾天就可以安排好的。

黃國昌18日下午於立法院受訪，說明稍後他就會前往機場，代表民眾黨參與我國這次到美國芝加哥參加美國民主黨黨代表大會的外交行程。

面對有媒體形容，由於民眾黨內發生一些記帳風波，黃此舉是「出國避風頭」？黃國昌回應，很多不是基於事實的評論，其實也沒什麼太多回應必要，「這麼大的一個外交出訪行程，不是短短幾天就可以安排好的。」

黃國昌提及，對於民眾黨來講，發現問題就面對問題、解決問題，與此同時，民眾黨上上下下、每一個人在自己工作崗位上，都會做好自己工作，扮演好自己角色，「外界可能配合一些特定政黨進行見縫插針的操作，其實大可不必。」

關於柯文哲宣布4個黨務改革，請黃珊珊主持善後小組？黃國昌回應，自己與柯文哲相處至今，認為對方真的是一個發現問題就面對問題、解決問題的人，總統大選期間有關競總報帳一事，既然之前發生一些離譜錯誤，現在當然有必要善後，不外乎是把所有帳整理清楚，讓社會大眾可以明瞭，「認真的面對錯誤且不斷反省改進，本來就是我們組織文化。」