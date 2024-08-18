快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對10縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日中部、東部、東南部地區及桃園、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨地區

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南投縣、台東縣、嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、桃園市、台中市、嘉義市

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署