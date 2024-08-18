宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

▲宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。對此，我外交部18日表示，不會預設前提，任何有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，一向都認真看待，並全力以赴。

納斯拉亞在接受宏都拉斯當地媒體「美洲電台」（Radio America）專訪時，再次反對宏都拉斯與中國簽訂自由貿易協定（FTA），他強調，宏都拉斯的外交政策應該是和世界上所有國家，建立商業關係並創造出口市場，不需要任何政治和意識型態的承諾。

此外，納斯拉亞也提到，宏都拉斯在與台灣斷交後，光是在養蝦產業就損失了8000個直接工作，和5萬個間接工作機會，損失相當慘重。

對此，我國外交部表示，有注意到納斯拉亞發表2025年如果當選總統將與台灣復交，並列舉諸多中南美洲國家與中國交往過程中「未蒙其利、先受其害」的知名案例等相關言論。

外交部指出，會持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，也不會預設前提，任何有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部一向都認真看待，並全力以赴。

對於中國長期對台灣友邦威脅利誘一事，外交部表示，中國從未間斷過，意圖孤立台灣的國際地位，尤其宏國與中國自建交以來，雖然渴望在經貿及投資領域受惠，但事實證明，中國對宏國始終未能履行鉅額建交承諾。

相對來說，外交部表示，在台灣方面，向來是秉持「互惠互助」的精神，來協助友邦的民生發展，而且在各項成果上，都是有目共睹的。