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台灣拳后回家鄉鶯歌遊行！林郁婷：感謝「J朋友」讓大家認識我

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／記者杜奕君攝）

▲林郁婷今回故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行。（圖／記者杜奕君攝）

文／中央社

在巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而陷性別爭議的台灣拳后林郁婷今（18）天返家鄉鶯歌遊行，行前受訪時談到JK羅琳時表示，謝謝「J...那位朋友，讓大家都可以認識我」。

台灣拳后林郁婷今天回到鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行，區長曾明華表示，將一路遊行到鶯歌工商及鶯歌國中、國小，這是一趟她成長軌跡的巡禮，也接受大家的歡迎及致敬。

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遊行由鶯歌區公所前展開，副市長劉和然代表市長侯友宜致贈鶯歌陶土所製作「金牌杯」，劉和然表示，鶯歌最有名的就是陶瓷藝術，杯子是以代表國家的青天白日滿地紅顏色創作出，代表「鶯歌出陶瓷，金牌在鶯歌」，恭喜林郁婷並給與最深的祝福。

林郁婷接受媒體聯訪表示，今天回到鶯歌看到大家這麼熱情，非常高興，因為體育、因為拳擊，讓大家凝聚在一起，讓大家認識她、認識拳擊，她覺得這是一件非常值得高興與驕傲的事情。

由於在巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而陷性別爭議，林郁婷表示「也謝謝J...」，她一時講不出JK羅琳的名字，記者接話說是「JK羅琳」嗎？她說，對，「謝謝那位朋友，讓大家都可以認識我」。

媒體詢及日前在市府花4小時進行簽名會一事，她表示，簽名蠻辛苦的，畢竟這是回饋粉絲的活動，畢竟粉絲也排很久，希望每個排隊的粉絲都可以得到親筆簽名。

她也說明她稱呼粉絲為郁守的問題表示，她覺得還蠻有趣的，畢竟出門比賽背包掛最多就是御守，想將御守好運帶到比賽場上。

劉和然受訪表示、遊行會停在鶯歌工商及鶯歌國中、鶯歌國小，無非是希望讓她的學弟妹可以感受到學姊在拳擊場上的努力，最後還要謝謝曾自強教練，「一個好的教練搭配一個傑出選手，讓我們鶯歌發光發熱」。

林郁婷隨後與所有人一起進行起馬炮的儀式後，展開車隊遊行，一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。

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