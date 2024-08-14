出國手機被槍！友開口「借3年手機」又弄丟 竟甩2理由不賠
▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）
記者周亭瑋／綜合報導
一名女網友先前和朋友到越南自助旅行，怎料對方的手機被飛車黨搶走，於是向她借了用3年的舊機，結果回國前一天，那支舊機也不見了；更離譜的是，朋友竟以受害者自居，不願賠償，讓她又氣又傻眼。
女網友在Dcard發文提到，她和朋友到越南自助旅行，旅程中對方手機被飛車黨搶走，「她知道我有帶兩個手機，一支是出國前家人剛送我的i15，另一支則是用了3年、目前還在使用的i11，所以就先跟我借i11，說回台灣再還我。」
沒想到，朋友在回國前一天，竟表示那支i11不見了，推測可能又是被別人偷走，重點是她全然沒有賠償的意思。原PO無奈直呼，「她覺得她很衰、是受害者，加上是我不要的手機，所以好像沒有要賠，但我還要用啊，什麼功能都沒壞，然後我跟她收1萬2千，她覺得太貴了。」
最後，原PO怒道，「當初我買2萬7，電池新換不到1個月+客製化手機殼，快4千，所有功能都沒問題，裡面還有我來不及備份的照片，氣死了。」
對此，網友們紛紛回應，「當然是原價，裡面還有一堆個人訊息跟照片，沒加錢就不錯了」、「原價叫她賠然後絕交，搞什麼...一副自己是受害者」、「才幾天丟兩支手機？都她丟的...妳不覺得很奇怪？」「原價或至少半價！不可以不收錢欸」、「她這個態度我會更想要她賠償耶」；不過也有人認為，「1萬2的確有點貴欸！去二手行估價吧，感覺8千內，雖然她裝傻很過分，但妳也真的喊太高了。」
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