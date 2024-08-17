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被嫌「腳臭」氣炸！惱羞男當兒子面「朝老爸臉部開槍」

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國發生一起因「腳臭」引發的槍擊案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

很多人都有腳臭的困擾，鞋子一脫下來就是一大股難聞的氣味，自己聞了都尷尬。然而，美國愛荷華州一名男子卻因為被父親嫌「腳臭」，竟在兩個兒子面前開槍射向父親的臉部，所幸父親命大並無生命危險，不過他也被依謀殺未遂和危害兒童等遭到逮捕。

根據美國《紐約郵報》報導，這起事件發生在本月11日，當時威廉卡彭特（William Carpenter）在家中當著48歲兒子大衛卡彭特（David Carpenter）的面抱怨對方腳臭，兩人因此爆發口角。不料，大衛一氣之下竟直接走到房間拿槍，並返回客廳朝著父親的臉部開槍。

▲大衛卡彭特（David Carpenter）因不滿被嫌腳臭，持槍朝父親臉部開槍。（圖／翻攝自伯靈頓警局官網）

▲大衛卡彭特（David Carpenter）因不滿被嫌腳臭，持槍朝父親臉部開槍。（圖／翻攝自伯靈頓警局官網）

所幸，威廉緊急送醫後，並沒有生命危險。事件爆發後，大衛也自行打電話報警，並在應訊時向警方坦言，衝突當下他的2名未成年兒子就在一旁看電視，自己是因為太過氣憤才不小心開槍。

報導指出，目前大衛被關押在當地監獄裡，而由於槍擊事件發生時，家中有兩名14歲以下的兒童在場，因此他也將面臨謀殺未遂和危害兒童的指控。案件預計於8月21日舉行聽證會。

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