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「台日友誼更加緊密謝長廷功不可沒」　林佳龍盼李逸洋接任更上層樓

▲「台日友誼更加緊密謝長廷功不可沒」，林佳龍盼李逸洋接任更上層樓 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍發文感謝前駐日大使謝長廷的付出與貢獻 。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統府16日正式公布新任駐日大使由李逸洋出任，外交部長林佳龍表示，期許新任李逸洋大使任內，台日關係能在謝長廷所建立的基礎上更上層樓。對於卸任大使謝長廷駐日八年，林佳龍也表示，謝長廷駐日這八年，台日友誼更加緊密，努力功不可沒，他要特別對謝長廷表達敬意。

林佳龍在臉書發文表示，謝長廷在2016年受前總統蔡英文之託，開啟駐日生涯，謝長廷曾任高雄市長、行政院長，也是民進黨創黨世代，在政壇有一定的份量，出任駐日大使也顯示台灣對日本的重視。

▲「台日友誼更加緊密謝長廷功不可沒」，林佳龍盼李逸洋接任更上層樓 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

回憶與謝長廷的交往，林佳龍表示，2018年，他在台中市長任內，謝長廷曾與他在日本一同宣傳當時即將開幕的台中世界花卉博覽會，花博舉辦期間日本來台觀光客人數突破200萬人，而謝長廷成為花博在日本的最佳代言人。

談及台日交往，林佳龍也進一步指出，台日無正式的外交關係，日本與台灣的關係長期處於民間互動熱絡，對於官方互動常受限制，謝長廷上任後，2017年台灣負責對接日本外交業務的「亞東關係協會」正名為「台灣日本交流協會」，象徵台灣與日本關係將逐漸朝正向發展2021年，當Covid-19疫情最嚴峻時，日本慨然贈送台灣420萬劑疫苗，謝長廷在大雨滂沱中穿著雨衣，為疫苗送機的一幕感動無數台灣民眾。

對於台灣海峽的局勢逐漸被國際社會關注，林佳龍表示，日本前首相安倍晉三一句「台灣有事，就是日本有事」，讓台海和平成為日本朝野各界關注的焦點，近期台灣海巡署更與日本海上保安廳開展海上共同訓練，這些重大突破並非一蹴可幾，謝長廷在日本默默的努力耕耘，絕對是幕後功臣。

談到謝長廷稱自己八年駐日生涯只是在落實「善的循環」，林佳龍表示，「我們知道他謙虛了」，謝長廷提的「善的循環」確實深具啟發，雖然台灣外交處境艱困，但也同時擁有許多熱愛國家、優秀的外交官，正在世界各地默默耕耘，「我們期待能與全球民主國家開啟善的循環，彼此相互扶持、團結一致，成為穩定世界的力量」。

▲「台日友誼更加緊密謝長廷功不可沒」，林佳龍盼李逸洋接任更上層樓 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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