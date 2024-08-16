討債反遭3煞砍死！恆春「矮子賢」12年前曾殺人　亂棒打死追妻男

▲周男追討200萬元債務，未料竟遭對方亂刀砍殺。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣恆春鎮傳出殺人棄屍案，警方初步調查，經營娛樂城的周男(57歲)為追討200萬元債務，與3名男子相約14日晚間談判，未料卻遭砍死棄屍滿州山區，警方介入偵辦後，目前已將3嫌逮捕歸案，全案正進一步釐清中。令人訝異的是，周男背景也不單純，101年曾犯下殺人案，遭判刑10年，入獄服刑6年多後假釋出獄，未料竟會因討債而命喪他人之手。

警方調查，周男綽號「矮子賢」，在地方經營娛樂城，先前曾借款給兇嫌尤男(47歲)150萬、宋男(45歲)50萬，為追討200萬債務，周相約2人14日晚間談判，當天尤男還帶上了28歲的尤姓姪子助陣，雙方一見面後，尤男不滿周說話大聲，憤而抽出預藏番刀朝周身上狂砍，直到他倒下、沒了氣息後才停手，隨後3人將遺體運往滿州山區丟棄。

警方在15日上午獲報後進行追查，先在牡丹鄉發現周男的車子，驚見裡面滿是驚悚血跡，且車牌、行車紀錄器都被拔掉，而後從周男通聯記錄中找到最後聯繫者，就是尤、宋3人，整件殺人案才因此曝光，警方也在今早11時許於滿州山區找到周男遺體，至於詳細案情、是否還有共犯仍有待進一步調查釐清。

令人訝異的是，死者周男背景也不單純，101年曾犯下殺人案，當時周男不滿另名莊姓男子(當時40歲)不斷透過通訊軟體騷擾妻子、甚至以「老婆」相稱，令周男醋意大發，藉著妻子手機傳訊約出莊男，隨即夥同另外2名友人亂棒將莊男打死。周男也因這起案件遭依殺人罪判刑10年，101年入監服刑後，關了6年多、直到107年才假釋出獄，未料今竟會債務糾紛而遭他人砍殺。

▼警方在案發後積極追查，循線將尤嫌等3人逮捕歸案。