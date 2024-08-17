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克莉芙曝「正妹造型」甩超MAN印象　戴耳環穿仙氣女裝驚豔千萬網友

記者趙蔡州／綜合報導

阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運期間，跟我國拳后林郁婷同時陷入「性別爭議」風波。她最近在網路上曝光新的個人形象，有別於過往在擂台上精明幹練、強悍的風格，新造型的她除了化妝、戴上耳環外，還穿上了一襲印滿鮮豔花朵的女裝，影片一出立刻引發網友熱議。

克莉芙這次曝光的新造型是由美妝品牌BEAUTY CODE替她量身打造。BEAUTY CODE在Instagram貼出的影片可以看見，克莉芙先是身穿拳擊手衣服入鏡，下一秒直接大變身，臉上化妝並戴上鮮花耳環，穿著一襲印滿鮮豔花朵的女裝，大大顛覆她過往的風格，一起出現的還有她在奧運奪得的拳擊金牌。

▲▼阿爾及利亞克莉芙「正妹新形象」曝光　甩性別爭議驚豔千萬網友。（圖／翻攝自IG／BEAUTY CODE）

▲克莉芙正妹新形象，化妝又戴耳環、穿鮮花女裝優雅氣息驚豔網友。（圖／翻攝自IG／BEAUTY CODE）

BEAUTY CODE感嘆，克莉芙以前為了贏得奧運金牌，沒有時間花費在美容或購物上，也從不覺得有必要遵守某些標準去定義自己，如今克莉芙選擇改變自己的外表，並不是妥協了，而是想證明自己隨時可以展現優雅的女人味，只不過在擂台上需要的不是裝飾品或高跟鞋，而是策略、力量和出拳。

BEAUTY CODE說，就像人們不能用「有沒有鬍子」去定義一個人是不是男人一樣，也不能單純用一個人的衣服、髮型與是否化妝來定義女人。貼文一出立刻引發網友熱議，吸引超過2188萬人次觀看，超過4.2萬人留言，有人繼續抨擊克莉芙的性別，「他是化了妝的男人」、「濾鏡和化妝都掩蓋不了他是男人的真相」、「還是個男人」、「好吧，所以他是塗了口紅的男人嗎」。

也有網友表示，克莉芙不論什麼裝扮都很美麗，「我從不懷疑她是個女人，她的美麗是獨一無二的，我喜歡那沒有任何化妝痕跡的美麗笑容」、「克莉芙你不需要證明任何事，更不必配合世界上荒謬的標準，你是最美麗的女人」、「你只要做自己就好了，憤世嫉俗的人看什麼都不順眼」。

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