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LGBTQ媒體發聲！林郁婷、克莉芙都是「順性別女性」：她們被誤會了

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲LGBTQ媒體發聲了，林郁婷、克莉芙都是「順性別女性」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

專門關注LGBTQ業餘或職業運動員的體育媒體OutSports創辦人近日接受日媒訪問，談到本次巴黎奧運發生性別爭議的女選手林郁婷、克莉芙（Imane Khelif）時，他直言「似乎有人誤會2人是變性人」，強調2人並非LGBTQ族群（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒），而是「順性別女性」。

根據中央社引述日本電視台報導，OutSports創辦人布德辛斯基（Jim Budzinski）表示，本屆巴黎奧運有2名女拳手發生性別爭議，似乎有人誤會2人是變性人，事實上2人都不是LGBTQ族群、未被OutSports列入LGBTQ運動員名單。

布德辛斯基強調，林郁婷及克莉芙2人是順性別女性，並非某些人指控的跨性別者，「順性別」意思是性別認同與出生時指定性別相同者。他還說，克莉芙的國家阿爾及利亞將LGBTQ視為違法，所以他不認為阿爾及利亞會派遣跨性別選手出戰奧運。

他感嘆，有些不喜歡跨性別者的人士因為誤會譴責了2人，所幸2人最後獲得了大多數人的支持。他表示，儘管作為一間關注LGBTQ族群的媒體，大量報導非LGBTQ族群者有點奇怪，但他認為2人引發的議題涉及「性別是什麼」的整體討論，未來在奧運等體育賽事中將會是重大議題，所以才進行報導。

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