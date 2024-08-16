美軍援菲律賓5億美元抗中　陸國防部：不斷搗亂攪局

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日表示，美國將提供菲律賓5億美元的軍事資金。對此，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛16日表示，美日等一些域外國家唯恐南海不亂，不斷興風作浪、搗亂攪局，菲方引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥。

記者詢問，近日，美國宣布5億美元對菲軍援計劃，聲稱用來幫助菲方應對中國海警及「海上民兵」。日本近期還與菲律賓在「專屬經濟區」舉行聯合軍事演習，聲稱此舉有助實現「自由開放的印太」。請問中方對此有何評論？

張曉剛表示，中方一貫認為，國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞地區和平穩定。但美日等一些域外國家唯恐南海不亂，不斷興風作浪、搗亂攪局，菲方引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥。

張曉剛強調，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。對於蓄意侵權的，我們將依法正當維權；對於無理挑釁的，我們將堅決據理反制，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。」

美國國務卿布林肯7月30日在馬尼拉公布他所稱的「一生難得一次的投入」，以幫助菲律賓武裝部隊和海岸警衛隊現代化。

中國外交部發言人林劍之後警告，「拉攏域外國家在南海挑動對抗，只會破壞地區穩定、加劇局勢緊張」。他表示，「試圖引入外部力量維護自身的安全，只會導致自身更大的不安全，甚至淪為別人的棋子。」