獨／解剖相驗「鴨頭」長達5小時　民代妻全程陪同帶老公回家了

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄左營被當街槍殺，他腹部中2彈，經送醫搶救後仍不治。檢察官今日進行解剖複驗，發現他全身有7至8個彈孔，導致腹腔內大出血慘死。陳的民代妻子楊芷瑜今身穿全黑忍悲全程陪同，在結束約5小時複驗後，陳的遺體也由家屬帶回，送回屏東家鄉。

▲屏東角頭「鴨頭」相驗結束，妻子忍悲帶回遺體。（圖／地方中心攝）

▲「鴨頭」陳昫豪的妻子楊芷瑜悲痛認屍。（圖／地方中心攝）

檢察官昨日對陳昫豪遺體進行初驗，初判他腹部中2槍，今日上午8點先對遺體X光掃描，9點進行解剖複驗。初步了解，陳下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟之後射出，腹腔內大出血而致死亡結果。

據知情人士透露，陳身上有7、8個彈孔，透過X光機掃描後，體內未再發現子彈，現場鑑識則拾獲6顆彈殼。但詳細死因，仍須以法醫鑑定報告為準。

▲白衣人撐雨傘擺陣擋拍。（圖／地方中心攝）

陳昫豪的妻子、崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜，今一大早身穿全黑、戴著口罩和墨鏡現身認屍，一群白衣人則撐起雨傘擺陣阻擋拍攝。

檢方約9點多開始相驗，中午稍作休息後，下午又繼續流程，楊芷瑜也全程參與檢方驗屍流程。下午2點多，結束約5小時複驗之後，檢方同意家屬領回陳的遺體，隨後家屬辦理好行政程序後，終於將陳昫豪的遺體帶離開市殯，運回屏東家鄉。

▲▼屏東狠咖「鴨頭」相驗…肝破腸斷慘死，妻忍悲帶回遺體。（圖／地方中心攝）