林郁婷致詞獲全場掌聲　感謝國人「你們讓我站在場上無所畏懼」

記者杜冠霖／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，我國拳擊好手林郁婷賽會中飽受謠言攻擊，仍奮力拿下金牌，林郁婷致詞時表示，感謝國家及國人支持，以及教練亦師亦友的照顧，鶯歌拳擊隊、國家專業團隊，有你們才有今天的林郁婷，因為你們讓她站在場上無所畏懼，創造自己最佳奧運歷史。

▲拿下金牌的拳擊國手林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

林郁婷一上台就獲得熱烈掌聲，林致詞時表示，榮幸代表全體運動員站在這裡，慶賀這個榮耀時刻，無比榮幸與驕傲，這是全體選手和教練的榮耀時刻，一起經歷了為期兩周的奧運賽事，相信大家堅定的信念都已經在奧運殿堂展現出完美時刻，更為台灣爭取在奧運最佳的成就。

林郁婷表示，場上每一分每一秒都是教練和選手日常訓練的結晶，這份榮耀不只屬於運動員、還有每一位教練，幫選手爭取支援，還要有無私使命感，為選手確保後勤保障，讓選手無後顧之憂，沒有你就沒有現在的林郁婷，謝謝教練。

林郁婷也喊話，巴黎奧運盛宴是對選手努力肯定，也是對未來期許，期盼有更完善選手制度，不忘初心持續創造高峰表現 為台灣爭取更多榮耀。

▼總統賴清德接見拳擊國手林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



