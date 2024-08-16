南州傳奇殞落！屏東角頭遭槍殺　所屬神壇發聲「懇辭奠儀」湧哀悼

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

屏東角頭、綽號「鴨頭」的陳昫豪(37歲)昨(15日)中午11時許於高雄左營遭人槍殺，埋伏的楊姓槍手(35歲)見到陳男走出桌遊店後，隨即上前連開數槍，其中2槍射入陳男腹部，陳當場倒地重傷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。陳男家族經營的私壇「南州 陳公館」也在臉書粉專發文「懇辭奠儀」，吸引大批信眾、支持者留言哀悼。

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日中午遭人槍殺身亡。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

警方調查，楊姓槍手昨中午11時許埋伏在左營明華路，一見到角頭陳昫豪從桌遊店走出後，立即快步上前朝其連開數槍，甚至在離開後又一度折返回頭補槍，最後才小跑步跳上車逃離現場。

由於陳昫豪腹部中2槍，當場鮮血直流、倒臥在地，一旁友人見狀急忙將他送往大同醫院搶救，但由於傷勢過重，經院方急救後仍是宣告不治身亡。案發後約半小時，涉嫌開槍的楊男則駕車、帶著雙槍及子彈42發主動前往派出所投案，並供稱雙方有50萬元債務糾紛，才會憤而持槍行兇。但詳細動機仍有待警方進一步調查釐清。

陳昫豪角頭家族在屏東南州經營私壇，活躍於抖音等社群，有「南州傳奇」稱號。臉書粉專「南州 陳公館」也發文表示「懇辭奠儀，為求會場完整一致，如蒙惠賜花柱、米塔、任何追思喪品，請私訊粉絲專頁，以便會場統一佈置，感謝各位的心意。」貼文PO出後，也湧入眾多信眾、支持者留言致哀。

▼楊姓槍手在開槍行兇後快步逃離現場。（圖／民眾提供）