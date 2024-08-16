　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路口停讓要「兩腳落地+暫停3秒」　屏警：完全停止才行

▲屏東警將進行為期7天，在無號誌化路口執行取締專案， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警將進行為期7天，在無號誌化路口執行取締專案， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計，今年1至7月交通事故中，車禍死亡人數有85人，其中發生在無號誌路口死亡者有23人，佔死亡總人數27%，顯見民眾仍普遍缺乏路權意識，又習慣於路口搶快，為此警方將自8月19日至25日，進行為期7天，在無號誌化路口執行取締專案，以提升路口行車安全。

縣警局表示，在無號誌路口，常有車輛因未依規定停讓造成事故發生，並導致嚴重傷亡，成為常見卻鮮被民眾重視的隱形危險。統計今年1月至7月，交通事故傷亡人數分別為85人死亡、1萬2,970人受傷，其中發生在無號誌路口死傷人數分別為23人死亡、4,204人受傷，死亡占總人數27%，受傷亦占總人數31%，顯示無號誌路口事故頻仍。

警方提醒，汽機車駕駛人於路口看到紅燈閃爍的「閃光紅燈」號誌、紅色八邊形，中間有白色停字的「停車再開」標誌或白色停字的「停」字時，須將「速度降為零」，停車確認橫向無來車或行人後再開車；而在閃光黃燈等幹線道之車輛亦要在路口前減速慢行，以策安全。若違反上述情節，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

警察局長戴台㨗表示，停車再開的規定並非新制，長期以來一直有相應的交通安全宣導，網路上關於停讓要兩腳落地、暫停3秒的謠言並非屬實；事實上，停讓的重點在於將車輛速度降為零，並確實確認左右有無來車後，方可續行，期盼透過持續加強宣導與執法提升駕駛人路口停讓的觀念及路權的意識，提升道路安全。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

00929領軍！4檔台股ETF本周除息　百萬股民緊盯

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

掛假車牌最高罰1萬8　內埔警加強查緝

掛假車牌最高罰1萬8　內埔警加強查緝

屏東內埔警分局有鑑於車主違規牌照被吊銷後，購買偽造車牌事件增加，即日起在執行交通違規取締勤務時，加強車牌檢查，杜絕違法情事發生。

「鴨頭」民代妻悲痛認屍　20武裝警力現場戒備

「鴨頭」民代妻悲痛認屍　20武裝警力現場戒備

「鴨頭」遭狙殺今驗屍！民代妻悲痛認屍

「鴨頭」遭狙殺今驗屍！民代妻悲痛認屍

屏東角頭遭槍殺　所屬神壇發聲「懇辭奠儀」湧哀悼

屏東角頭遭槍殺　所屬神壇發聲「懇辭奠儀」湧哀悼

AB型屏東男「生下O型女兒」　妻認了：是同事的種

AB型屏東男「生下O型女兒」　妻認了：是同事的種

關鍵字：

屏東警察無號誌路口交通事故

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面