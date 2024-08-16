甜湯撈出「蟲蟲全家餐」　闆娘友喊：可以吃！全場一看炸鍋

▲甜湯裡有蟲蟲屍體。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

文／CTWANT

夏季是蟑螂蚊蟲大量出沒的季節，也因此時常爆出食安問題。有女網友近日也抱怨，她在屏東車站附近的市場購買紅豆薏仁湯，沒想到一打開卻驚見「蟲蟲墳場」，不僅隨便一撈都是滿滿的蟲子屍體，連飲料封口膜都佈滿蟲子，結果回去拿給老闆娘看，對方卻辯稱只是不小心倒到舊的，老闆娘友人看到還在旁邊幫腔，說還是可以吃，讓原PO傻眼直呼「我也真的醉了，這樣的食物有誰敢吃？」

一名女網友近日在臉書《爆料公社》發文透露，她前往屏東車站附近的某個市場買紅豆薏仁湯，「不知道是不是改良的蟲蟲全家餐」，只見照片中湯匙隨便一撈就是滿滿的蟲子屍體，連飲料封口膜都佈滿蟲子，根本就是「蟲蟲墳場」。

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原PO還表示，她把「蟲蟲全家餐」隔天拿回店家給老闆娘看，沒想到老闆娘卻輕描淡寫的說「老闆不小心倒到舊的」，老闆娘的朋友還在旁邊湊熱鬧幫腔，說「那沒關係！還可以吃」，讓她傻眼直呼：「我也真的醉了，這樣的食物有誰敢吃！」

貼文曝光後也引發網友熱議，「卡位店家，拜託公布」、「請快點打衛生局」、「給他吃，當場吃光」、「拜託趕快公布，很常在車站附近買東西耶」、「屏東人卡位店家」、「這可以吃？叫老闆娘朋友當場給我吞下去」、「這太扯了吧，拜託不能放過，快檢舉」、「你直接遞給他的旁邊的朋友，請他整杯喝下去。睜眼說瞎話」、「噁爆，這是在吃蟲還是在喝甜湯」、「乾，這數量已經不是妳這碗的問題了，根本整鍋都是蟲吧。」

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