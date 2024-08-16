ChatGPT大當機！多國用戶網頁App掛掉　OpenAI：調查中

▲ChatGPT當機災情影響多國用戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間15日深夜大當機，網頁版、App版本都出現異常，蘋果iOS、安卓手機均淪陷，災情擴散多國。對此，OpenAI表示，正在調查ChatGPT當機的原因。

NEWS9 Live報導，ChatGPT當機災情影響多國用戶，由Downdetector監測網站可以看見，OpenAI的錯誤回報次數在台灣時間15日晚間11點後急速攀升。除了台灣，印度、英國等都出現異常，嘗試使用ChatGPT的用戶，會發現跳出伺服器錯誤的訊息。

英國網友透過社群平台X發文稱，「ChatGPT又掛了，我用的是CHROME瀏覽器，也有其他人遇到狀況嗎？」還有另外一名用戶透露，「ChatGPT網頁版掛了，但macOS的應用程式還可以用」、「已經過了1小時，ChatGPT還是沒辦法用，有什麼毛病？」

對此，OpenAI公司表示，正在調查ChatGPT當機的原因。